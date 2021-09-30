Murat Yıldırım'ı gören inanamadı! Ağabey dublörünü mü gönderdin?

Aziz dizisi ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Murat Yıldırım, 25. Altın Objektif Ödülleri gecesine katıldı. Yıldırım'ın son halini görenler şoke olurken, "Dublör mü yolladın? yorumunu yaptı.

Uzun bir süre ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sunuculuk Murat Yıldırım, yeniden oyunculuk yapmak istedi ve yarışmadan ayrıldı.

Yıldırım yarışmadan ayrıldıktan kısa bir süre sonra Ramo dizisine başladı ve Esra Bilgiç ile başrolü paylaştı.

İkilinin bu dizideki uyumu seyirciler tarafından oldukça beğenildi ve dizi reytinglerde hatırı sayılır bir seviyeye ulaştı.

Ramo dizisinin final vermesinin ardından ekranlardan çok uzak kalmak istemeyen Yıldırım, Aziz için el sıkıştı.

Aziz dizisinde Damla Sönmez ile başrolü oynamaya hazırlanan Yıldırım, son hali herkesi şaşırttı.

YILIN EN İYİ AKSİYON ERKEK ÖDÜLÜNÜ ALDI

Murat Yıldırım, geçtiğimiz yıl final yapan Ramo dizisindeki performansı ile Magazin Gazetecileri Derneği'nin düzenlediği 25. Altın Objektif Ödülleri gecesinde, Yılın Aksiyon Erkek Ödülü'nün sahibi oldu.

Eşi İman Elbani ile ödül törenine katılan Yıldırım sosyal medyadan geceye dair paylaşım yaparak, "Magazin Gazetecileri Derneği'nin düzenlediği güzel gecede 'En İyi Aksiyon Erkek Oyuncu' ve 'En İyi Aksiyon Dizisi' ödülü için teşekkürler.

Bütün Ramo ekibimi tebrik ediyorum ve bizi her zaman destekleyen cefakar Ramo fan club teşekkürler. Benim ödülümde çok büyük desteği olan sevgili eşime teşekkürler." dedi.

MURAT YILDIRIM BAMBAŞKA BİRİ OLDU

Paylaşımların ardından Murat Yıldırım'ın yüzündeki değişikliği gören takipçileri, şoke oldu.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, ünlü oyuncunun paylaşımında filtre kullandığını söylerken bazıları ise cilt gençleştirme yaptırdığını savundu.

Kullancılar, "Ağabey dublör mü gönderdin?" yorumunda bulundu.