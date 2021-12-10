Murat Yıldırım'ın eşi Iman Elbani'den anlamlı hareket! Aziz'deki rolü bakın ne için kabul etmiş

Murat Yıldırım'ın eşi Iman Elbani'den anlamlı hareket! Aziz'deki rolü bakın ne için kabul etmiş

Show TV'nin iddialı dizisi Aziz'de Aziz karakterine hayat veren Murat Yıldırım'ın eşi Iman Elbani'nin diziye konuk olarak katılacağı ortaya çıkmıştı. Elbani'nin rolü bir şartla kabul ettiği öğrenildi.

Yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'ün oturduğu, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği ve senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı Show TV'nin yeni dizisi Aziz, yeni sezonun en iddialı yapımları arasında yer alıyor.

Başrollerinde Murat Yıldırım, Damla Sönmez ve Simay Barlas'ın yer aldığı O3 Medya imzalı Aziz dizisi, reytinglerdeki başarı grafiğini artırmayı sürdürüyor.

Bir adamın halkını yeniden özgürlüğüne kavuşturmasının ve gerçek aşkı bulmasının hikayesini ekranlara taşıyan Aziz dizisi bomba bir ismi kadrosuna katmıştı.

Cuma akşamlarına damgasını vuran dizide, Aziz karakterine hayat veren Murat Yıldırım'ın Faslı eşi Iman Elbani'nin diziye konuk oyuncu olarak katıldığı ortaya çıkmıştı.

2 bölüm boyunca Mısırlı Prenses Fevziye karakteri ile izleyicilerin karşısına çıkacak olan Faslı güzelin rolü bir şartla kabul ettiği öğrenildi.

ROLÜ YARDIM İÇİN KABUL ETTİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Türkiye'de ilk kez bir projede boy gösterecek olan Elbani, diziden elde edilecek kazancının kimsesiz çocuklar yararına bağışlanmasını istedi.

Dizinin yapım şirketi olan O3 Medya, Iman Elbani'ye ödeyecekleri parayı yardım için kullanacak.