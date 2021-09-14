Murat Yıldırım'lı Aziz dizisinden haber var! İşte ilk fotoğraflar

Başrollerinde Murat Yıldırım, Damla Sönmez ve Simay Barlas'ın yer aldığı, yeni sezonda Show TV ekranlarında yayınlanacak olan O3 Medya imzalı Aziz dizisinden ilk fotoğraflar geldi. İşte ilk kareler...

Yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın, proje danışmanlığını ise Zeynep Günay Tan'ın üstlendiği Show TV'nin iddialı dizisi Aziz'in hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.

Yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'un oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı Aziz dizisi,1934'ler Antakya'sında varlıklı ve köklü bir aile olan Payidar ailesinin yaşadıklarını konu alıyor.

AZİZ DİZİSİNDEN MURAT YILDIRIM'LI İLK KARELER

Proje tasarımını Necati Şahin’in gerçekleştirdiği Aziz'den ilk kareler, dizinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım'dan geldi.

Aziz karakterine hayat veren sevilen oyuncunun setten paylaşılan fotoğrafları heyecan ve ilgi ile karşılanırken beklentiyi artırdı.

Merakla beklenen dizinin başrollerinde; Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor.

Bir adamın halkını yeniden özgürlüğüne kavuşturmasının ve gerçek aşkı bulmasının hikayesi olan Aziz dizisinin oyuncu kadrosunda; Cenan Çamyurdu, Baran Akbulut, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel de rol alıyor.

AZİZ DİZİSİNİN KONUSU

Antakya'nın en büyük ve tek halı üreticisi olan Payidar ailesinin oğlu Aziz Payidar, (Murat Yıldırım) refah ve zenginlik içinde bir hayat sürdürmektedir. Fransız delegesi Mösyö Pierre'in (Fırat Tanış) oğlu Teğmen Andre'yi öldürmesiyle Aziz'in kaderi değişir; doğduğu toprakları, biricik aşkını kısacası sahip olduğu her şeyi geride bırakmak zorunda kalır.

İki yıl sonra öldü zannedilirken geri dönüşü herkes için beklenmedik olur. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Aziz sahip olduğu her şeyi kaybetmekle kalmamış, Fransız işgali altındaki Antakya bıraktığından daha kötü bir hal almıştır. Üstelik ilk aşkı Dilruba (Damla Sönmez) da amcası Galip Payidar'ın (Ahmet Mümtaz Taylan) oğlu Adem (Güven Murat Akpınar) ile nişanlanmıştır.

Her şeye sil baştan başlamak zorunda kalan Aziz, verdiği hayat mücadelesi ile küllerinden yeniden doğarken; basit bir köylü kızı olan Efnan'ın (Simay Barlas) beklenmedik bir şekilde hayatına girmesi ile duygusal anlamda da ikilemde kalacak, yaşadığı yoğun duygu karmaşası sonrasında zamanla hem kendini hem de gerçek aşkını bulacaktır.