Murat Yıldırım'lı Aziz dizisinin afişi görücüye çıktı! Oyuncu kadrosu göz doldurdu

Show TV'nin yeni sezondaki iddialı dizilerinden biri olan Aziz'in ilk afişi yayınlandı. Başrollerinde Murat Yıldırım, Damla Sönmez ve Simay Barlas'ın yer aldığı dizinin afişi büyük ses getirdi.

Son olarak ''Ramo'' dizisindeki başarılı performansıyla adından söz ettiren Murat Yıldırım, bu defa dönem dizisi olan Aziz ile ekranlara dönüyor.

Yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın, proje danışmanlığını ise Zeynep Günay Tan'ın üstlendiği Show TV'nin yeni sezondaki iddialı dizisi Aziz, dizi severler tarafından dört gözle bekleniyor.

Yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'un oturduğu ve senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı Aziz dizisi, 1930'lu yılların Antakya'sında varlıklı ve köklü bir aile olan Payidar ailesinin yaşadıklarını konu ediniyor.

AZİZ'DEN İLK AFİŞ GELDİ

Başrollerinde Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan ve Fırat Tanış'ın yer aldığı Aziz'in ilk afişi yayınlandı. Merakla beklenen dizinin güçlü kadrosunun tüm görkemiyle yer aldığı afiş büyük ses getirdi.

Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez, Cenan Çamyurdu, Baran Akbulut ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya'nın öne çıktığı afiş büyük dikkat çekti.

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan afiş, kostüm, aksesuar ve döneme ait detayları ile yüzlerce beğeni ve yorum aldı. Ekran yolculuğu için gün sayan Aziz'in yayın tarihi ise henüz açıklanmadı.

AZİZ'İN HİKAYESİ

Antakya'nın en büyük ve tek halı üreticisi olan Payidar ailesinin oğlu Aziz Payidar (Murat Yıldırım), refah ve zenginlik içinde bir hayat sürdürmektedir. Fransız delegesi Mösyö Pierre'in (Fırat Tanış) oğlu Teğmen Andre'yi öldürmesiyle Aziz'in kaderi değişir ve doğduğu toprakları, biricik aşkını kısacası sahip olduğu her şeyi geride bırakmak zorunda kalır.

İki yıl sonra öldü zannedilirken geri dönüşü herkes için beklenmedik olur. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Aziz sahip olduğu her şeyi kaybetmekle kalmamış, Fransız işgali altındaki Antakya bıraktığından daha kötü bir hal almıştır. Üstelik ilk aşkı Dilruba (Damla Sönmez) da amcası Galip Payidar'ın (Ahmet Mümtaz Taylan) oğlu Adem (Güven Murat Akpınar) ile nişanlanmıştır.

Her şeye sil baştan başlamak zorunda kalan Aziz, verdiği hayat mücadelesi ile küllerinden yeniden doğarken; basit bir köylü kızı olan Efnan'ın (Simay Barlas) beklenmedik bir şekilde hayatına girmesi ile duygusal anlamda da ikilemde kalacak, yaşadığı yoğun duygu karmaşası sonrasında zamanla hem kendini hem de gerçek aşkını bulacaktır.