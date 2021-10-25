Murat Yıldırım'lı Aziz'in yayın tarihi belli oldu! O akşam büyük çekişme yaşanacak

Murat Yıldırım'lı Aziz'in yayın tarihi belli oldu! O akşam büyük çekişme yaşanacak

Başrollerinde Murat Yıldırım, Damla Sönmez ve Simay Barlas'ın yer aldığı Show TV'nin yeni dizisi Aziz, tanıtımlarıyla büyük ses getirmişti. Merakla beklenen dizinin yayın tarihi belli oldu.

Yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın, proje danışmanlığını ise Zeynep Günay Tan'ın üstlendiği Show TV'nin yeni sezondaki iddialı dizisi Aziz, dizi severler tarafından dört gözle bekleniyor.

Yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'un oturduğu, proje tasarımını Necati Şahin'in gerçekleştirdiği ve senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı Aziz dizisi, ekran yolculuğu için gün sayıyor.

Oyuncu kadrosu, konusu, yayınlanan ilk iki tanıtımı ve göz dolduran görkemli afişiyle büyük yankı uyandıran Aziz'in yayın tarihi sonunda belli oldu.

Aziz 5 Kasım Cuma Show TV'de VİDEO

YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU

Bir adamın halkını yeniden özgürlüğüne kavuşturmasının ve gerçek aşkı bulmasının hikayesini ekranlara taşıyacak olan Aziz dizisi, 5 Kasım Cuma günü saat 20.00'de ilk bölümüyle yayında olacak.

Bundan sonra her Cuma akşamı izleyici ile buluşacak olan dizi, büyük bir rekabetle de karşı karşıya kalacak.

YALANCI'NIN GÜNÜNÜ KAPTI

TV8 ekranlarında Kırmızı Oda, FOX TV'de Aşk Mantık İntikam ve Kanal D'de Arka Sokaklar karşısında yarışacak olan Aziz dizisinin reytinglerde iyi olması bekleniyor.

Aziz'in yayın tarihinin cuma günü olarak belirlenmesiyle birlikte Yalancı dizisinin yayın gününde değişikliğe gidildi.

Böylece her Cuma akşamı saat 20.00'de yayınlanan Yalancı, 2 Kasım Salı gününden itibaren her Salı izleyicisiyle buluşacak.