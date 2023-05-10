Müslüm filmi nerede çekildi? Müslüm Gürses nerede doğdu? İşte Müslüm Gürses'in doğum yeri... Usta sanatçı Müslüm Gürses'in hayatını konu alan Müslüm filmi bu akşam izleyici ile buluşacak. Diğer yandan filmin nerede çekildiği araştırılmaya başladı. Peki Müslüm filmi nerede çekildi? Müslüm Gürses nerede doğdu? İşte merak edilenler...

Arabeskin Babası ve Müslüm Baba olarak tanınan usta sanatçı Müslüm Gürses’in hayatını konu alan Müslüm filmi, bu akşam TRT1 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. 2018 yılında vizyona giren Müslüm filminin yönetmenliğini Ketche ve Can Ulkay, yapımcılığını ise Mustafa Uslu’nun üstleniyor. Filmde Müslüm Gürses’in çocukluğunu Şahin Kendirci, büyük halini ise ünlü oyuncu Timuçin Esen canlandırdı. Gürses’in büyük aşkı Muhterem Nur’u ise Zerin Tekindor canlandırdı. Birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı filmin nerede çekildiği izleyiciler tarafından merak konusu oldu. İzleyiciler filmin çekim mekanlarının yanı sıra Müslüm Gürses’in doğum yerini de araştırmaya başladı. İşte merak edilenler… Müslüm filmi nerede çekildi? Usta sanatçı Müslüm Gürses'in hayatını konu alan Müslüm filmi, Şanlıurfa, Adana ve İstanbul illerinde çekildi. Müslüm Gürses nerede doğdu? Müslüm Baba ve Arabeskin Babası olarak bilinen Müslüm Gürses, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde dünyaya geldi. Oyuncu kadrosu · Timuçin Esen · Zerrin Tekindor · Erkan Avcı · Erkan Kolçak Köstendil · Şahin Kendirci · Ayça Bingöl · Erkan Can · Turgut Tunçalp · Taner Ölmez Güven Kıraç · Timuçin Esen