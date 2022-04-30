Müslüman Kardeşler, Türkiye'deki yayın organını durdurdu

Mekameleen TV adındaki Müslüman Kardeşler yayın organı, Türkiye'deki yayınlarını durdurma kararı aldıklarını açıkladı.

Mısır merkezli İhvanü-l Müslimin adlı Müslüman Kardeşler cemiyetinin Türkiye'de yayın yapan organı Mekameleen TV ile ilgili yeni bir karar alındı.

Stüdyosu Türkiye'de bulunan Mekameleen TV, ülkedeki yayınlarını durdurmaya yönelik çalışmalara başladıklarını ifade etti.

Kuruluş, yayınlarını durdurma kararı aldıklarını ve stüdyolarını başka bir ülkeye taşıyacaklarını duyurdu.

"Kimseden gizlenmeyen mevcut koşullardan ötürü"

Televizyon kanalından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'deki yayın faaliyetlerinin 'kimseden gizlenmeyen mevcut koşullardan ötürü' sonlandırılacağı ancak dünyanın farklı başkentlerinde yeni stüdyo açaçakları belirtildi.

Kapatma kararının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyareti sonrasında alınması dikkat çekti.

Körfez ülkeleriyle ilişkiler iyileşince karar alındı

Türkiye'de faaliyet gösteren Müslüman Kardeşler'e karşı mevcut Mısır yönetimi, Suudi Arabistan ve BAE'nin rahatsızlık duyduğu bilinirken, Körfez ülkeleriyle sorunların çözüldüğü bir dönemde alınan kapatma kararı, bu ilişkilerin iyileşmesine bağlandı.

İstanbul’da “Mekameleen” dışında Müslüman Kardeşler'le bağlantılı “El-Sharq” ve “Vatan” kanalının bürosu da yer alıyor.