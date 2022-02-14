Müslüm'ün yıldızı Şahin Kendirci'nin kız kardeşi bakın kim çıktı! Performansı abisini aratmadı...

Dilberay filmi ile izleyici karşısına çıkan Zeliha Kendirci'nin Müslüm'ün çocuk yıldızı Şahin Kendirci ile kardeş olduğu ortaya çıktı.

Müslüm Gürses'in hayatının anlatıldığı "Müslüm" filmi ile yıldızı genç yaşta parlayan Şahin Kendirci, milyonlara adını duyurdu.

Sesiyle adeta yürek yakan Kendirci, oyunculuğu ile de büyük beğeni toplamıştı.

Şahin Kendirci'nin kız kardeşi Zeliha Kendirci de abisinin yolundan gidiyor.

29 Nisan 2019'da kalp krizinden ölen Dilber Ay'ın hayatını konu alan "Dilberay" filmi vizyona girdi.

Nursel Köse, Ayberk Pekcan, Selen Uçer ve Ruhi Sarı gibi ünlü isimlerin de yer aldığı yapımda Zeliha Kendirci dikkatleri çekti.

ŞAHİN KENDİRCİ'NİN KIZ KARDEŞİ DİLBERAY'I OYNADI

Dilber Ay’ın yetişkin hali Büşra Pekin ile ön plana çıksa da filmin gizli yıldızı, Ay’ın gençliğini canlandıran Zeliha Kendirci oldu.

Zeliha Kendirci, duru performansıyla izleyenleri adeta büyüledi.

2003 doğumlu olan Kendirci, O Ses Türkiye yarışmasına katılmış ve seslendirdiği şarkılarla beğeni kazanmış ve kendisini tanıtma fırsatı bulmuştu.