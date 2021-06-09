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    Mustafa Destici: HDP'yi kapatmak için delile gerek yok

    Mustafa Destici: HDP'yi kapatmak için delile gerek yok

    Büyük Birlik Partisi (BBP) lideri Mustafa Destici, HDP'nin kapatılması davasıyla ilgili yaptığı açıklamasında "Dünyanın hiçbir yerinde terörle arasına mesafe koymayan partiye müsaade etmezler." dedi.
    • Haber Merkezi
    • 09.06.2021 - 00:23
    • Güncelleme : 09.06.2021 - 00:33
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    BBP Lideri Mustafa Destici, Habertürk TV'de moderatörlüğünü Kübra Par'ın yaptığı Açık ve Net programına konuk oldu.

    Kübra Par'ın sorularını yanıtlayan Destici, HDP'nin kapatılması davasıyla ilgili soruyu şu ifadelerle yanıtladı:

    "KAPATMAK İÇİN DELİL ARAMAYA DA GEREK YOK"

    "Olaya terörle mücadele, demokrasi olarak bakıyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde terörle arasına mesafe koymayan partiye müsaade etmezler. Kapatmak için delil aramaya da gerek yok"

    Mustafa Destici: HDP'yi kapatmak için delile gerek yok VİDEO

    Mustafa Destici: HDP yi kapatmak için delile gerek yok #1

    Mustafa Destici: HDP yi kapatmak için delile gerek yok #2

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