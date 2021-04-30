Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser'in hayatı ve biyografisi

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın yeni bölüm konuğu Mustafa Keser, bu akşam ekranlarda eğlence dolu anlar yaşatacak. Hayatına dair bilgiler merak konusu olan Mustafa Keser kimdir?

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programına bu hafta Türk ses sanatçısı ve bestecisi Mustafa Keser konuk oldu.

76 yaşındaki usta sanatçının hayatı ve biyografisi merak konusu oldu. Seyirciler, "Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konuğu Mustafa Keser kimdir, kaç yaşında ve nereli?" gibi soruları araştırmaya başladı.

İşte Mustafa Keser hakkında merak edilenler..

MUSTAFA KESER KİMDİR?

1945 yılında Elazığ ilinin bir ilçesi olan Maden'de doğan Mustafa Keser, ilk ve orta öğrenimini Maden'de, lise eğitmini ise Diyarbakır'un meşhur okulu Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi ve Sivas 4 Eylül Lisesi'nde tamamlamıştır.

Babası müzisyen olan Mustafa Keser, çocukluktan beri müziğe ilgi duymuş, ortaokul ve lise yıllarında keman, ud, bağlama gibi enstrümanları iyi derecede çalmasını öğrenmiştir.

Askerlik görevini yaptıktan sonra İzmir'e yerleşen Mustafa Keser, 1975 yılında TRT'nin açmış olduğu amatör ses yarışmasını Türk Halk Müziği dalında kazanmıştır. 1982 yılına kadar TRT İzmir Radyosu'nda mahalli sanatçı olarak görev yapmıştır.

1982 yılında yine TRT'nin açtığı yetişmiş sanatçı sınavını bu kez Türk Sanat Müziği dalında kazandı. TRT İzmir Radyosu’nda ses sanatçısı olarak göreve başladı. 1989 yılında ise TRT'den ayrılarak İstanbul'a yerleşmiştir.

90'lı yıllarda birçok özel kanalda müzik programı yapan Mustafa Keser, 1978 yılında Nilüfer Keser ile evlendi. Mustafa Keser'in bu evlilikte dünyaya gelen 3 çocuğu bulunmaktadır. Sevilen sanatçı müzikal çalışmalarının yanı sıra çeşitli film ve tv projelerindede konuk olarak yer almıştır.