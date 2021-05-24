Mustafa Keser kimdir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Mustafa Keser'in hayatı..

Sevilen şarkıcı Mustafa Keser, Kanal D ekranlarında yayımlanan müzik ve eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler'e konuk oluyor. Peki hayatına dair bilgiler merak konusu olan Mustafa Keser kimdir?

Türk ses sanatçısı ve bestecisi Mustafa Keser; Sibel Can, Hakan Altun ve klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici'nin sunumuyla bu akşam Kanal D ekranlarında yerini alacak olan Şarkılar Bizi Söyler'e konuk oluyor.

Çocukluktan beri müziğe ilgi duyan, ortaokul ve lise yıllarında keman, ud, bağlama gibi enstrümanları çalmayı öğrenen Mustafa Keser, izleyicilere eğlence dolu anlar yaşatacak.

76 yaşındaki usta sanatçının hayatı ve biyografisi merak konusu oldu. Seyirciler, "Şarkılar Bizi Söyler konuğu Mustafa Keser kimdir, kaç yaşında ve nereli?" gibi soruları araştırmaya başladı.

Peki Mustafa Keser kimdir, aslen nereli? İşte Mustafa Keser hakkında bilgiler...

MUSTAFA KESER KİMDİR?

1945 yılında Elazığ ilinin Maden ilçesinde doğan Mustafa Keser, ilk ve orta öğrenimini Maden'de, lise eğitmini ise Diyarbakır'un meşhur okulu Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi ve Sivas 4 Eylül Lisesi'nde tamamlamıştır.

Babası müzisyen olan Mustafa Keser, çocukluktan beri müziğe ilgi duymuş, ortaokul ve lise yıllarında keman, ud, bağlama gibi enstrümanları iyi derecede çalmasını öğrenmiştir.

Askerlik görevini yaptıktan sonra İzmir'e yerleşen Mustafa Keser, 1975 yılında TRT'nin açmış olduğu amatör ses yarışmasını Türk Halk Müziği dalında kazanmıştır. 1982 yılına kadar TRT İzmir Radyosu'nda mahalli sanatçı olarak görev yapmıştır.

1982 yılında yine TRT'nin açtığı yetişmiş sanatçı sınavını bu kez Türk Sanat Müziği dalında kazandı. TRT İzmir Radyosu’nda ses sanatçısı olarak göreve başladı. 1989 yılında ise TRT'den ayrılarak İstanbul'a yerleşmiştir.

90'lı yıllarda birçok özel kanalda müzik programı yapan Mustafa Keser, 1978 yılında Nilüfer Keser ile evlendi. Mustafa Keser'in bu evlilikte dünyaya gelen 3 çocuğu bulunmaktadır. Sevilen sanatçı müzikal çalışmalarının yanı sıra çeşitli film ve tv projelerindede konuk olarak yer almıştır.