Mustafa Keser: Tüm aksaklıklar Bülent Ersoy'un yersiz kaprisinden kaynaklandı

Yayından kaldırılan Benzemez Kimse Bize programı sunucularından Mustafa Keser, yaptığı açıklamada "Bütün aksaklıklar sayın Bülent Ersoy’un yersiz kapris ve tutumundan kaynaklanmıştır" dedi.

Sunuculuğunu Türk sanat müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy ve ses sanatçısı, Mustafa Keser'in yaptığı ''Benzemez Kimse Bize'' programı kanal tarafından yayından kaldırıldı.

Bülent Ersoy'un menajeri Haluk Şentürk programın kaldırıldığını doğruladı.

BÜLENT ERSOY'UN DAVRANIŞLARI ÇOK KONUŞULMUŞTU

Yıldız Tilbe'nin konuk olarak katıldığı ilk canlı yayın, çok ilginç anlara sahne olmuştu. Programın açılış konuşmasını yapan Bülent Ersoy'un konuşması ve davranışları, sosyal medyanın gündemine düşerken Ersoy'un sarhoş olarak yayına çıktığı iddia edilmiş, Diva canlı yayında ağzına tek damla içki almadığını heyecanlandığını açıklamıştı.

Programın ikinci bölümünde Şafak Sezer ve Kibariye konuk olmuş, komedyen Sezer canlı yayında Ersoy'a alkolmetre üfletmişti. Alkol ve içki kelimesinin medyada sürekli gündeme gelmesinin RTÜK'ü harekete geçirdiği dilden dile çok konuşulmuştu.

BÜLENT ERSOY İLE MUSTAFA KESER PROGRAMDA BİRBİRLERİNİN SURATINA BAKMAMIŞTI

Son programda Bülent Ersoy ve Mustafa Keser arasında soğuk rüzgâRlar esmiş, ikili birbirleriyle konuşmazken özellikle programın sonlarında birbirlerinin yüzüne bakmamayı tercih etmiş, programın finalini Keser yapmıştı.

MUSTAFA KESER'DEN AÇIKLAMA

Programın yayından kaldırılmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Mustafa Keser, tüm aksaklıkların Bülent Ersoy nedeniyle olduğunu söyledi:

"NE YAZIK Kİ YANILDIM"

"Sevgili müzik dostları;

Bülent Ersoy ile olan programla ilgili görüş ve düşünceleriniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bu programa başlamadan önce sizlerin de izlediğiniz ve gördüğünüz gibi bazık aksaklıkların olabileceğini, programa başlamadan önce öngörmüştüm ancak, kendisinden hem yaş hem de sanatça daha büyük birinin yanında daha saygılı olacağını düşünerek programı kabul ettim. Ve ne yazık ki yanıldım. Hepinizden bunun için özür diliyorum.

"TÜM AKSAKLIKLAR, BÜLENT ERSOY'UN YERSİZ KAPRİSİNDEN"

Yukarıda zikrettiğim aksaklıkların yapımcımız Sayın Polat Yağcı ve Sayın Star TV kanal yönetiminin hiçbir dahli ve ilgisi yoktur.

Bütün aksaklıkları Sayın Bülent Ersoy'un yersiz kapris ve tutumundan kaynaklanmıştır. İleriki günlerde de bir basın toplantısı yaparak bununla ilgili sizleri daha geniş bir çerçevede bilgilendireceğim."