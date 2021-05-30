Mustafa Kırantepe kimdir? Çukur'un Medet'i Menajerimi Ara'da..

Çukur dizisinde Medet karakterine hayat veren Mustafa Kırantepe, Star TV ekranlarında yayımlanan Menajerimi Ara'ya konuk oluyor. Peki Menajerimi Ara konuğu Mustafa Kırantepe kimdir? İşte biyografisi..

Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan ve başrollerinde Barış Falay, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun rol aldığı Menajerimi Ara dizisi, her hafta ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor.

Menajerimi Ara'nın 39. yeni bölümüne fenomen dizi Çukur'da Medet karakterini canlandıran Mustafa Kırantepe konuk oluyor.

Mustafa Kırantepe, dizide Çukur'un final bölümünün çekimleri sırasında gizemli bir şekilde ortadan kayboluyor.

Dizinin sıkı takipçileri,Mustafa Kırantepe'nin hayatı hakkında bilgi almak için ''Mustafa Kırantepe kimdir, kaç yaşında, nereli?'' sorularına yanıt aranıyor.

Peki Mustafa Kırantepe kimdir? İşte, Menajerimi Ara konuğu usta oyuncu Mustafa Kırantepe'nin biyografisi...

MUSTAFA KIRANTEPE KİMDİR?

29 Temmuz 1979 yılında İzmir'de dünyaya gelen Mustafa Kırantepe, Konak Çınarlı Endüstri Meslek Lisesi'nden mezun olmuştur. 2002 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünü bitirmiş ve aynı yıl İstanbul'a yerleşmiştir. 2003 ve 2007 yılları arasında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu olarak yer almıştır.

Yine 2003-2010 yılları arasında aktif olarak seslendirme çalışmaları yapan Kırantepe, kameralar karşısına ilk kez ''Made in Europa'' adlı sinema filmi ile çıkmıştır.

2009 yılında bünyesine katıldığı Semaver Kumpanya'da hâlen oyuncu olarak yer almaktadır. Bir çok dizi ve sinema filminin seslendirmesini gerçekleştiren Mustafa Kırantepe bugüne kadar Ulan İstanbul, Beş Kardeş, Leyla ile Mecnun ve Muhteşem Yüzyıl Kösem dizileri ve ayrıca Made in Europa, Bornova Bornova, Ümmü Sıbyan, Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku, İtirazım Var, Abluka, Yok Artık, Yok Artık 2, Kırık Kalpler Bankası ve Babamın Kanatları gibi sinema filmlerinde rol almıştır.

2018 yılında Direklerarası Tiyatro Ödüllerinde ''En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu'' ödülünü kazanan Kırantepe, şimdilerde Show TV ekranlarında yayımlanmakta olan Çukur adlı dizide Medet karakterine hayat vermektedir.

ÖDÜLLERİ

15. Altın Koza Film Festivali, En İyi Erkek Oyuncu, Made in Europa, 2008

ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

Semaver ve Kumpanya: Sait Faik Abasıyanık - Semaver Kumpanya - 2017

İçerdekiler: Melih Cevdet Anday - Semaver Kumpanya - 2016

Cimri: Molière - Semaver Kumpanya - 2016

Kuşlar: Aristofanes - Semaver Kumpanya - 2015

Veriler: Arthur Milner - Semaver Kumpanya - 2014

Bir İnfazın Portresi : Howard Barker - Semaver Kumpanya - 2013

Metot : Jordi Alceran - Semaver Kumpanya - 2012

Bir Tutam Hayat : Anton Çehov - Semaver Kumpanya - 2011

Titus Andronicus : William Shakespeare - Semaver Kumpanya - 2010

ROL ALDIĞI FİLMLER

Ölümlü Dünya : Ali Atay - 2018

Babamın Kanatları : Kıvanç Sezer - 2016

Kırık Kalpler Bankası : Onur Ünlü - 2016

Yok Artık 2 : Caner Özyurtlu - 2016

Yok Artık! : Caner Özyurtlu - 2015

Abluka : Emin Alper - 2015

İtirazım Var : Onur Ünlü - 2014

Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku - Çiğdem Vitrinel - 2014

Ümmü Sıbyan: Zifir : Efe Hızır - 2014

Bornova Bornova : İnan Temelkuran - 2009

Made in Europa : İnan Temelkuran - 2007

ROL ALDIĞI DİZİLER