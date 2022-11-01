Mustafa Mehmetoğlu ve Selma Kütük kavgası Esra Erol'u çileden çıkardı! Sebebi ise "yok artık" dedirtti

Mustafa Mehmetoğlu ve Selma Kütük kavgası Esra Erol'u çileden çıkardı! Sebebi ise "yok artık" dedirtti

Esra Erol'da programında gergin anlar yaşandı. Programa katılan Selma Kütük ile Mustafa Mehmetoğlu canlı yayında birbirine girdi. İkilinin kavgası Esra Erol'u küplere bindirdi. İşte detaylar...

ATV ekranlarında gündüz kuşağının reyting rekorlarını kıran Esra Erol’da programı, ilginç konuklarla gündeme gelmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde programa katılan Selma Kütük’ün dolandırılma hikayesi gündeme damga vurmuştu. Hikaye izleyicileri televizyona kilitledi.

Kendisini avukat olarak tanıtan ve selma Kütük’ü dolandıran Mustafa Mehmetoğlu canlı yayına bağlandı. Kendisini savunma şekli ağızları açık bıraktı.

Canlı yayında birbirine giren ikili Esra Erol’u çileden çıkardı. Mustafa Mehmetoğlu’nun sarf ettiği sözler pes dedirtti.

Selma Kütük’ün dolandırılma hikayesi

21 boyunca eşinden şiddet gördüğü için evliliğini noktalama kararı alan ve İzmir'de çalışmaya başlayan Kütük, küçük birikimleriyle bir yandan çocuklarını okutup bir yandan da memleketi olan Kayseri'de ev yaptırma hayalini gerçekleştirmek istedi.

Ancak evi yapan müteahhit ve ustalar işlerini yarım bırakıp bir daha gelmeyince Selma Hanım, sosyal medya üzerinden kendisini İBB Hukuk Bürosu'nda avukat olarak tanıtan Mustafa Mehmetoğlu ile tanıştı.

Mustafa Mehmetoğlu’nun olay yaratan savunması

İddialara göre; Mustafa Bey 'müteahhitleri ağır cezalarla yargılatacağım' vaadiyle Selma Hanım'dan yüzbinlerce lira para aldı ve Kayseri'ye gelerek 200 Bin TL kredi çektirdi. Daha sonra bir daha Mehmetoğlu'na ulaşamayan Selma Hanım, Esra Erol'dan yardım istedi.

İkili canlı yayında yüzleşirken Mustafa Bey hakkındaki tüm iddiaları reddetti. Sosyal medya hesabından 'Avukat' yazmasının sebebini de açıklayan Mustafa Bey'in "Hayalim avukat olmaktı. O yüzden sosyal medyada 'avukatım' diye yazdım" ifadeleri ağızları açık bıraktı.