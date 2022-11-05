Petrol
98.75
4.31%
Euro
18.4913
1.73%
Dolar
18.5663
-0.26%
Altın
1.004
2.95%
Borsa
4217
2.72%
Bitcoin
396.591
1.69%
BTXN Coin
10.55
3.33%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Güneşli 20 C

    Mustafa Sarıgül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: TikTok’a hoş geldiniz

    Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, TikTok hesabı açan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “Hoş geldiniz” dedi.
    • Haber Merkezi
    • 05.11.2022 - 16:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mustafa Sarıgül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: TikTok’a hoş geldiniz

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TikTok hesabı açtı…

    Hesabı kısa sürede 160 bine yakın kişi takibe aldı.

    “rtedijital” kullanıcı adıyla açılan hesapta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait videolar paylaşılıyor.

    Videolar, şimdiye kadar milyonlarca kez izlendi.

    “TikTok’a hoş geldiniz”

    Cumhurbaşkanı’nın yeni hesabı, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’ü sevindirdi.

    Bir paylaşım yapan Sarıgül, “Sayın Cumhurbaşkanım… TikTok’a hoş geldiniz. Umarım ki; öğrencilerin, işçilerin ve esnaf gençlerin haletiruhiyesini anlarsınız. Ve onların yüzünü güldürürsünüz.” dedi.

    Mustafa Sarıgül'den Erdoğan'a: TikTok'a hoş geldiniz VİDEO

    Mustafa Sarıgül den Cumhurbaşkanı Erdoğan a: TikTok’a hoş geldiniz #1

    Mustafa Sarıgül den Cumhurbaşkanı Erdoğan a: TikTok’a hoş geldiniz #2


    Ayça Ayşin Turan ağladı
    Magazin

    Ayça Ayşin Turan ağladı

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    Advertorial

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Zonguldak'ta madenci heykeli restorasyonu tartışması
    İç Haber

    Zonguldak'ta madenci heykeli restorasyonu tartışması

    Görüş Bildir