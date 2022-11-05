Mustafa Sarıgül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: TikTok’a hoş geldiniz

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, TikTok hesabı açan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “Hoş geldiniz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TikTok hesabı açtı…

Hesabı kısa sürede 160 bine yakın kişi takibe aldı.

“rtedijital” kullanıcı adıyla açılan hesapta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait videolar paylaşılıyor.

Videolar, şimdiye kadar milyonlarca kez izlendi.

“TikTok’a hoş geldiniz”

Cumhurbaşkanı’nın yeni hesabı, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’ü sevindirdi.

Bir paylaşım yapan Sarıgül, “Sayın Cumhurbaşkanım… TikTok’a hoş geldiniz. Umarım ki; öğrencilerin, işçilerin ve esnaf gençlerin haletiruhiyesini anlarsınız. Ve onların yüzünü güldürürsünüz.” dedi.

Mustafa Sarıgül'den Erdoğan'a: TikTok'a hoş geldiniz VİDEO