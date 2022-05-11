Mustafa Üstündağ'ın 10 yıl aynı yastığa baş koyduğu eski eşi Gönül Dağı'nın yıldızı çıktı! Duyanlar inanamıyor

İbo Show'a konuk olarak katılan ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ hakkında ortaya çıkan gerçek herkesi şaşırttı. Üstündağ'ın 10 yıl evli kaldığı eski eşi, Gönül Dağı dizisinin yıldız oyuncusu çıktı.

Oyunculuğa Yılan Hikayesi dizisiyle adım atan Mustafa Üstündağ; Cennet Mahallesi, Emret Komutanım, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Kutsal Damacana gibi güçlü yapımlarda rol aldı.

Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı Muro karakteriyle hafızalara kazınan Mustafa Üstündağ, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde hayat verdiği Boran Kayalı rolüyle dikkatleri üzerine çekti.

Son olarak Çukur dizisinde Kahraman Koçovalı karakteriyle izleyici karşısına çıkan Mustafa Üstündağ, yer aldığı dizi ve filmlerde hayat verdiği karakterlerle adından söz ettirmeyi başarıyor.

İbrahim Tatlıses'in sunduğu Star TV'nin eğlence ve müzik programı İbo Show'a katılan Üstündağ'ın hayatı mercek altına alındı.

Üstündağ hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun eski eşinin kim olduğunu öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Ecem Özkaya ile evlilik yaptı

Ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ, 2010 yılında kendisi gibi oyuncu Ecem Özkaya ile dünya evine girdi.

Ecem Özkaya ve Mustafa Üstündağ çiftinin bu evliliklerinden Ahmet Kaan adını verdikleri bir oğulları oldu. Evlilikleri 10 yıl süren oyuncu çift, 2020 yılında boşanma kararı aldı.

Ecem Özkaya, şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Gönül Dağı dizisinde Zahide karakterine hayat veriyor.