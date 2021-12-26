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    • Mustafa Üstündağ'ın eski eşi Gönül Dağı'nın yıldızı çıktı! 10 yıl süren evliliğin hazin sonu...

    Mustafa Üstündağ'ın eski eşi Gönül Dağı'nın yıldızı çıktı! 10 yıl süren evliliğin hazin sonu...

    Ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ hakkında araştırma yapanlar, eski eşinin kim olduğunu duyunca şaştı kaldı. Üstündağ, bir zamanlar, ekranların sevilen dizisi Gönül Dağı'nın yıldız oyuncusuyla evliydi.
    • Haber Merkezi
    • 26.12.2021 - 13:41
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    Mustafa Üstündağ'ın eski eşi Gönül Dağı'nın yıldızı çıktı! 10 yıl süren evliliğin hazin sonu...

    Oyunculuk kariyerine ''Yılan Hikayesi'' dizisiyle adım atan ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ, yer aldığı dizi ve filmlerde hayat verdiği karakterler ile adından söz ettirmeyi başarıyor.

    Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı Muro karakteriyle hafızalara kazınan Mustafa Üstündağ, Eşikıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Boran Kayalı rolüyle dikkatleri üzerine çekti.

    Son olarak fenomen dizi Çukur'da Kahraman Koçovalı karakteriyle izleyici karşısına çıkan Üstündağ'ın hayatı mercek altına alındı.

    Üstündağ'ın hayatına dair araştırma yapanlar, eski eşinin kim olduğunu görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

    GÖNÜL DAĞI'NIN ZAHİDE'SİYLE EVLİYDİ

    Ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ, bir zamanlar, TRT 1'in reyting rekorları kıran Gönül Dağı dizisinde Zahide karakterine hayat veren Ecem Özkaya ile evliydi.

    2010 yılında nikah masasına oturan ve 2020 yılında boşanan oyuncu çiftin Ahmet Kaan adını verdikleri bir oğulları var.

    Mustafa Üstündağ ın eski eşi Gönül Dağı nın yıldızı çıktı! 10 yıl süren evliliğin hazin sonu... #1

    Mustafa Üstündağ ın eski eşi Gönül Dağı nın yıldızı çıktı! 10 yıl süren evliliğin hazin sonu... #2

    Mustafa Üstündağ ın eski eşi Gönül Dağı nın yıldızı çıktı! 10 yıl süren evliliğin hazin sonu... #3

    Mustafa Üstündağ ın eski eşi Gönül Dağı nın yıldızı çıktı! 10 yıl süren evliliğin hazin sonu... #4

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