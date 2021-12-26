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Mustafa Üstündağ'ın eski eşi Gönül Dağı'nın yıldızı çıktı! 10 yıl süren evliliğin hazin sonu...

Mustafa Üstündağ'ın eski eşi Gönül Dağı'nın yıldızı çıktı! 10 yıl süren evliliğin hazin sonu...

Ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ hakkında araştırma yapanlar, eski eşinin kim olduğunu duyunca şaştı kaldı. Üstündağ, bir zamanlar, ekranların sevilen dizisi Gönül Dağı'nın yıldız oyuncusuyla evliydi.