Mutluluk Zamanı filmi hangi adada çekildi? Mutluluk Zamanı filmi konusu ve oyuncuları..

Mutluluk Zamanı filmi, bugün TV8 ekranlarında sinemaseverlerle buluşuyor. Peki Mutluluk Zamanı filmi hangi adada çekildi? İşte Mutluluk Zamanı filmi konusu ve oyuncu kadrosu..

Başrollerinde Barış Arduç, Elçin Sangu ve Cengiz Bozkurt'un yer aldığı romantik komedi türündeki Mutluluk Zamanı filmi, bugün saat 16.45'te TV8 ekranlarında sinemaseverlerle buluşuyor.

Yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez'in oturduğu, senaryosunu Buğra Gülsoy ve Ali Erkan Ersezer'in kaleme aldığı Mutluluk Zamanı filmi, 9 Kasım 2017 tarihinde vizyona girdi.

Filmi yayın akışında gören izleyiciler, Mutluluk Zamanı filminin konusunu ve oyuncularını araştırmaya başladı.

Peki Mutluluk Zamanı filmi konusu nedir? İşte Mutluluk Zamanı filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

MUTLULUK ZAMANI FİLMİ KONUSU

İstanbul'un Heybeliada ilçesinde çekilen Mutluluk Zamanı filminde Mert, müşterilerini hayata karşı ayakları dimdik yere basan insanlara dönüştüren "mutluet.com.tr " şirketinin sahibidir.

Geçmişiyle yüzleşmeden kendi mükemmel hayatını yaratan Mert ve tüm hayatını geçmişinde yaşadıkları üzerine kuran Ada'nın yolları sürpriz bir şekilde kesişir. Mert'in hayatı Ada'yı tanıdıkça değişmeye başlar. Mert'i tanıdıkça ona aşık olan Ada ise ne kadar duygularına engel olmaya çalışsa da başarılı olamaz.

Kendisini hep kaybeden biri olarak gören Ada'nın ağabeyi Tarık'ın hayatı ise Mert'le tanıştığında bambaşka bir hal alır. Fakat ne Cengiz'in Mert'in kız kardeşine aşık olduğundan haberi vardır ne de Ada'nın abisinin Mert'ten çapkınlık dersleri aldığından.

MUTLULUK ZAMANI FİLMİ OYUNCULARI

Romantik komedi türündeki filmin başrolünde Kiralık Aşk dizisinde canlandırdıkları Ömer ve Defne karakterleriyle büyük başarı yakalayan Barış Arduç ve Elçin Sangu yer alıyor.

İkiliye eşlik eden diğer isimler ise Cengiz Bozkurt, Dila Bayrak, Levent Öktem, Dilşad Şimşek ve Nazlı Kar...