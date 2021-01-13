Müttefik film konusu nedir? Müttefik film oyuncuları kimlerdir? Müttefik filmi hakkında merak edilenler..

Başrollerinde rad Pitt ile Marion Cotillard'ın başrolünde yer aldığı Müttefik filmi bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanıyor.Müttefik oyuncu kadrosunda kimler var, Müttefik film konusu nedir?

Beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında sinema severler ile buluşacak olan Müttefik filmi konusu ve oyuncuları merak konusu oldu.

Hollywood yıldızı Brad Pitt ve Marion Cotillard'ın başrolde oynadığı Müttefik filminin yönetmen koltuğunda Robert Zemeckis oturuyor.

Robert Zemeckis tarafından yönetilen ve Steven Knight tarafından yazılan II. Dünya Savaşı konulu bir romantik gerilim filmi Müttefik konusu ve oyuncuları araştırılıyor.

İşte Müttefik film konusu ve oyuncuları..

MÜTTEFİK FİLMİ KONUSU NEDİR?

İstihbarat subayı Max 1942 yılında Kuzey Afrika'da düşman hattında savaşmaktayken, Fransız direniş savaşçısı Marianne Beausejour ile tanışır.

İkili hemen birbirlerine aşık olurlar. Londra'da tekrar bir araya geldiklerinde ise aşkları savaşın büyük baskısına direnip direnememenin sınavını vermek zorunda kalacaktır.

MÜTTEFİK FİLMİ OYUNCULARI

Başrollerinde; Brad Pitt ve Marion Cotillard’ın yer aldığı ‘Müttefik’ filminin yönetmen koltuğunda Robert Zemeckis oturuyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise; Jared Harris, Lizzy Caplan ve Daniel Betts yer alıyor.