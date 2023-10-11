Müzmin bekar Beyazıt Öztürk'ün büyük aşkı Türkiye güzeli çıktı! Bakın neden bitmiş: "O beyazdı ben siyah" Uzun zamandır yalnız olan ve evlenmeyen Beyazıt Öztürk'ün yıllar önceki aşkı gündem oldu. Ünlü ismin eski aşkını görenler, şaşkınlığını gizleyemedi.

ensonhaber.com

Uzun bir süre Beyaz Show'u sunan ve akabinde O Ses Türkiye'ye geçen Beyazıt Öztürk, hiç evlenmedi.

İş hayatıyla gündemde olan ve özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Öztürk, evlenmeyi ise düşünmüyor.

Yalnızlığından mutlu olan Beyazıt Öztürk'ün geçmişte yaşadığı aşklar ise magazin basınından düşmüyordu.

Özellikle 2000'li yılların başında Çağla Şıkel ile aşk yaşayan ve bu aşkını da nikah masasına gitmeden sonlandıran Öztürk, yeniden gündem oldu.

Magazin sadece onları konuştu!

Beyazıt Öztürk ve Çağla Şıkel, 2000'li yılların en çok konuşulan magazin olaylarının başında geliyor.

1999 yılında Beyazıt Öztürk’ün programı Beyaz Show’a katılan Çağla Şıkel, "Sevgilim var" dedi. Ancak ikilinin 1 yıl dolmadan "birliktelik" haberi çıktı.

Herkesin dilinden düşürmediği aşk, uzun sürmeden sessiz sedasız sonlandı. O dönem bu büyük aşkın neden bittiği de merak konusu oldu.

Konuya dair açıklama ise Çağla Şıkel'den geldi. Şıkel şu ifadeleri kullandı;

Ayrı dünyaların insanıydık. Anlaşamadığımız için ayrıldık. O beyazdı, ben siyah. Şimdi yine sarılırım yine öperim onu. Beyaz’ın dostluğu çok güzel bir şey. Bu kadar sevdiğin birisiyle ilişkimi insan olarak sürdürmek önemli.

Bu ilişkinin ardından Emre Altuğ ile evlenen Çağla Şıkel'in Kuzey ve Uzay adında iki oğlu var. Güldür Güldür Show'da yer alan Altuğ ise şimdilerde Yalı Çapkını'nda boy gösteriyor.