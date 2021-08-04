Nafaka davasının galibi Wilma Elles! Wilma Elles ne kadar nafaka alacak? Alacağı ücret..

Nafaka davasının galibi Wilma Elles! Wilma Elles ne kadar nafaka alacak? Alacağı ücret..

Oyuncu Wilma Elles, Kerem Göğüş'e açtığı nafaka davasın kazandı. Bunun akabinde magazin gündemini takip edenler, "Wilma Elles ne kadar nafaka alacak?" sorusunu gündeme getirdi. İşte alacağı ücret..

Wilma Elles, "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisi ile adını duyurduktan sonra Kerem Göğüş ile evlendi.

İkilinin 2015 yılında ikiz çocukları dünyaya gelirken, mutlulukları ise kısa sürdü.

Göğüs ve Elles yollarını ayırma kararı alırken, Elles dünyaya gelen ikiz çocuklarının masraflarının karşılanmadığı gerekçesiyle mahkemeye başvurdu.

Geçtiğimiz yıl mahkemeye başvuran Elles, nafaka davasını kazandı. Bunun akabinde, "Wilma Elles ne kadar nafaka alacak?" sorusu gündeme geldi.

Peki, "Wilma Elles ne kadar nafaka alacak?" İşte detaylar..

"ÜZERİNE DÜŞEN YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMİYOR"

İstanbul Aile Mahkemesi’nde açılan davaya göre, Wilma Elles ile Kerem Göğüş 24 Aralık 2014 tarihinde bir sözleşme imzaladı. Bu sözleşmeye göre Kerem Göğüş, her bir çocuk için 770 euro nafakayı ödemeyi kabul etti ve çocukların tüm masraflarını ödemeyi taahhüt etti.

Ancak Kerem Göğüş hem Wilma Elles ile birlikteyken hem de ayrıldıktan sonra ikiz çocuklarına herhangi bir yardımda bulunmadı.

Çocukların tüm masraflarını Wilma Elles tek başına karşıladı. Wilma Elles’in avukatlarının mahkemeye sunduğu dilekçede, “Kerem Göğüş’ün gayrimenkulleri vardır. Ayrıca kira gelirleri bulunmaktadır.

Ekonomik durumu göz önünde bulundurularak çocukların ihtiyaçlarının artması ve Kerem Göğüş’ün üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmediğinin kabul edilmesiyle bin 540 Euro nafaka bağlanmasını talep ediyoruz.” denildi.

WİLMA ELLES NE KADAR NAFAKA ALACAK?

Davanın karar duruşmasına Wilma Elles’in avukatı katıldı. Kararını açıklayan mahkeme, Wilma Elles’in davasını kabul etti. Mahkeme, her bir çocuk için aylık 770 eurodan toplam bin 540 euronun davalı Kerem Göğüş’ten alınarak, ikiz çocuklarına ödenmesine karar verdi.