Euro
10.0252
0.46%
Dolar
8.4503
0.54%
Altın
492.74
0.75%
Borsa
1.421
0.88%
Bitcoin
319.761
-0.80%
EXEN Coin
23.27
-2.87%
32ºC
İstanbul
Güneşli 32 C

    Nafaka krizi alevlendi! Mustafa Sandal resti çekti, mahkemeye koştu

    10 yıllık evliliklerini 2018 yılında sonlandıran ancak çocukları için sıklıkla bir araya gelen Mustafa Sandal ve Emina Jahovic arasında sular durulmuyor.
    • Haber Merkezi
    • 04.08.2021 - 12:09
    • Güncelleme : 04.08.2021 - 12:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Nafaka krizi alevlendi! Mustafa Sandal resti çekti, mahkemeye koştu

    Boşanma sürecinin ardından dostluklarıyla takdir toplayan şarkıcı Mustafa Sandal ve eski eşi Emina Jahovic arasındaki nafaka krizi büyüyor.

    Geçtiğimiz şubat ayında Emina Jahovic, iki aylık alacağına karşılık Mustafa Sandal’ın evine ve ofisine haciz göndermişti.

    O güne kadar sorun yaşamayan eski eşler, bu nedenle davalık olmuş, şarkıcının banka hesaplarına dahi tedbir konulmuştu.

    SANDAL, RESTİ ÇEKTİ

    Sandal, pandemi nedneiyle ekonomik şartların olumsuz olduğu bu dönemdeki davranışı affetmedi.

    Boşanma protokolünde yer alan sorumluluklarını bu zamana kadar yerine getiren Sandal, Jahovic'in bu hamlesine karşılık nafaka iptal davası açtı.

    NAFAKA İPTALİ İSTEDİ

    23 Kasım 2021 tarihinde görülecek davada Mustafa Sandal, eski eşine her ay ödediği 15 bin TL'nin iptal edilmesini isteyecek.

    .Nafaka krizi alevlendi! Mustafa Sandal resti çekti, mahkemeye koştu #1

    Nafaka krizi alevlendi! Mustafa Sandal resti çekti, mahkemeye koştu #2

     

    .

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir