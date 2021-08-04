Nafaka krizi alevlendi! Mustafa Sandal resti çekti, mahkemeye koştu

10 yıllık evliliklerini 2018 yılında sonlandıran ancak çocukları için sıklıkla bir araya gelen Mustafa Sandal ve Emina Jahovic arasında sular durulmuyor.

Boşanma sürecinin ardından dostluklarıyla takdir toplayan şarkıcı Mustafa Sandal ve eski eşi Emina Jahovic arasındaki nafaka krizi büyüyor.

Geçtiğimiz şubat ayında Emina Jahovic, iki aylık alacağına karşılık Mustafa Sandal’ın evine ve ofisine haciz göndermişti.

O güne kadar sorun yaşamayan eski eşler, bu nedenle davalık olmuş, şarkıcının banka hesaplarına dahi tedbir konulmuştu.

SANDAL, RESTİ ÇEKTİ

Sandal, pandemi nedneiyle ekonomik şartların olumsuz olduğu bu dönemdeki davranışı affetmedi.

Boşanma protokolünde yer alan sorumluluklarını bu zamana kadar yerine getiren Sandal, Jahovic'in bu hamlesine karşılık nafaka iptal davası açtı.

NAFAKA İPTALİ İSTEDİ

23 Kasım 2021 tarihinde görülecek davada Mustafa Sandal, eski eşine her ay ödediği 15 bin TL'nin iptal edilmesini isteyecek.

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