Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı boşanıyor 2010 yılında hayatlarını birleştiren Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı’nın 13 yıllık evlilikleri bitiyor. Nagehan Alçı verdiği boşanma dilekçesinde 40 milyon lira tazminat talep etti, ayrıca 60 bin lira aylık nafaka istedi.

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Türkiye’nin belki de en çok konuşulan basın mensuplarından Nagehan Alçı ile Rasim Ozan Kütahyalı, 2010 yılında hayatlarını birleştirdi.

Çiftin bu evlilikten bir de ikizleri oldu.

Haklarında sık sık boşanma iddiaları öne sürülen çiftten bu kez kötü haber geldi.

13 yıllık evlilik bitiyor

Hürriyet’te yer alan habere göre; Negahen Alçı, 13 yıllık kocasına boşanma davası açtı.

İkiz çocukları bulunan çiftin boşanmak için 2. Aile Mahkemesi’ne başvurdukları öğrenildi.

Daha önce ayrılık iddialarını defalarca kez yalanlayan çiftten Nagehan Alçı'nın davacı, Rasim Ozan Kütahyalı'nın davalı olduğu ifade edildi.

4 yıldır ayrı yaşıyorlardı

İstanbul Aile Mahkemesi’ne açılan davanın dilekçesine göre çift zaten 4 yıldır ayrı yaşıyordu.

Ve tarafların evlilikleri fiilen bitmişti.

Davacı olan Alçı, kocasının kusurlu davranışları nedeniyle böyle bir karar aldığını dilekçede özellikle belirtti.

40 milyon lira tazminat, 60 bin lira nafaka

Psikolojik ve ekonomik şiddet gördüğünü de öne süren Alçı, bu nedenle 40 milyon lira tazminat ile ikiz çocukların velayetinin verilmesini talep etti.

Nagehan Alçı ayrıca ikiz çocuklar için aylık 60 bin lira nafakanın Rasim Ozan Kütahyalı’dan tahsilini istedi.

Yalanlama gelmedi

Nagehan Alçı, boşanmaya ilişkin mahkemeden gizlilik ve yayın yasağı talebinde bulundu.

Dava ile ilgili ikiliden herhangi bir açıklama henüz gelmedi.