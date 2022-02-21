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    Nagehan Alçı'dan Fatih Altaylı'ya: Tuhaf işlerle uğraşma

    Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın "sığınmacı" eleştirine Nagehan Alçı yine köşesinden yanıt verdi. Nagehan Alçı, Fatih Altaylı için, "Farazi işlerle uğraşmak yerine bana destek ver" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 21.02.2022 - 16:02
    • Güncelleme : 21.02.2022 - 16:17
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    Nagehan Alçı'dan Fatih Altaylı'ya: Tuhaf işlerle uğraşma

    Habertürk yazarları Faith altaylı ve Nagehan alçı arasında yaşanan polemiklere bir yenisi daha eklendi.

    İkili arasında başlayan yeni tartışma 'sığınmacı' konusu oldu.

    Altaylı dünkü yazısında, İstanbul'un Fatih, Esenyurt gibi Suriyelilerin çoğunlukta yaşadığı semtlerde gettolaşmanın engellenmesinin şart olduğunu belirtmişti.

    ALÇI'YA 'SURİYELİ' GÖNDERMESİ

    Altaylı, "Buralarda yaşayan Suriyeli aileleri başka yerlere dağıtmak, İstanbul’da da bir gettolaşmayı engellemek şart. Nereye taşınabilirler bilmiyorum. Ama mesela şöyle 15-20 kişilik bir Suriyeli aileyi Nagehan Alçı’nın oturduğu apartmana, yine böyle kalabalık bir aileyi Nevşin Mengü’nün yanındaki daireye taşıyabilirsiniz. Böyle bir şey yaparsanız eğer, her ikisinin de kirası benden. Söz" demişti.

    Nagehan Alçı dan Fatih Altaylı ya: Tuhaf işlerle uğraşma #1

    "FATİH ALTAYLI TUHAF İŞLERLE UĞRAŞMASIN..."

    Altaylı'nın göndermede bulunduğu yazısına bugün Nagehan Alçı'dan yanıt geldi.

    Alçı, “Sevgili köşe komşum Fatih Altaylı’dan, ülkeye faydalı olmak istiyorsa bizim sitedeki komşuları belirlemek gibi farazi ve tuhaf işlerle uğraşmak yerine bu konuda bana destek vermesini, gençlerin ellerinden alınan eğitim hakkı için ses çıkarıp, meseleye el atmasını bekliyorum” ifadelerini kullandı.

    Nagehan Alçı dan Fatih Altaylı ya: Tuhaf işlerle uğraşma #2


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