Üçüncü kez katıldığı Survivor’dan yine eli boş dönen eski atlet Nagihan Karadere, “Bir daha asla Survivor'a katılmam” dedi.

Fenomen yarışma Survivor'ın iddialı isimlerinden Nagihan Karadere, üçüncü kez katıldığı yarışmanın 'All Star' sezonunda boy göstermiş, hırsı ve başarılı parkur performansına rağmen final dörtlüsü arasında yer almamıştı.

Nisa Bölükbaşı'nın SMS oylaması sonucu şampiyonluk kupasını kaldırmasının ardından her fırsatta tepkisini dile getiren Survivor Nagihan, bu konuda bir kez daha isyan etti.

“Bir daha asla Survivor’a katılmam”

YouTube'da yayınlanan 'Katarsis' programında Gökhan Çınar’a içini döken 38 yaşındaki sporcu, “Tekrar Survivor’a katılır mısın?” sorusunu yanıtladı.

Karadere, “Ben gerçek anlamda çok büyük mücadeleler gösterdim. Sonuna kadar hepsi ile baş ettiğimi düşünüyorum. En azından dibine kadar oranın hakkını verdim. Sonuç olarak verdiğim emeğin hakkını alamadım. Çok kırgınım ve bir daha asla Survivor’a katılmam.” ifadelerini kullandı.

“Normal hayatımızı unutmuşuz”

Yarışmanın çekimlerinin gerçekleştiği Dominik Cumhuriyeti'nden döndükten sonra kendi hayatına adapte olmaya çalıştığını dile getiren eski atlet, “O kadar zorlu bir süreçten çıktık ki normal hayatımızı unutmuşuz. Adada basit bir hayatımız varmış. Tek görevimiz yarışmak ve karnımızı doyurmakmış. Normal hayata baktığımda ise şimdilerde evden çıkmak dahi istemiyorum. Gerçekten hayattan kopmuşuz.” diye konuştu.