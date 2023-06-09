Nagihan Karadere'den sevindiren haber Nagihan Karadere yaptığı açıklamada, "Şimdi doktorumun yanındayım. Raporum tertemiz çıktı. Çok mutluyum gerçekten aylardır stres içerisindeydim, doktoruma çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Survivor'a katılan ve bu sayede tanınan Nagihan Karadere, geçtiğimiz aylarda kansere yakalandığını duyurmuştu.

Karadere yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Survivor'dan dönünce bağışıklık sistemim çöktü.15 gün yataktan çıkamadım ve hüngür hüngür ağladım.



Her yerimde zona çıktı. Ben üzüntüden ve düşürdüğüm böbrek taşından olduğunu düşünürken kanseri öğrendim. Rahim ve göğüs kanserinin de başındayım. Yurt dışında getirilen geliştirilmiş ilaçlar kullanıyorum.



Sporcu olduğum için vücudumdaki en ufak sorunun ne olduğunu görüp anlayabiliyorum.



Kendimdeki sıkıntıları fark edince hemen doktoruma gittim.

Survivor'da steril olmayan bir ortamdan geldim. Hastalığımın konuşulduğu gibi

Survivor'la hiçbir alakası yok"

Bu açıklaması ile hayranlarını üzen Karadere'den şimdi ise sevindiren bir haber geldi.

Nagihan, kanseri yendiğini duyurdu

Nagihan Karadere’den sevindiren bir haber geldi. Sosyal medya sayfasından bir açıklama yapan Nagihan Karadere son sonucunun temiz olduğunu şu sözlerle duyurdu;