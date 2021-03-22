Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu, bu akşam TRT 1 ekranlarında saat 20.00’da sinemaseverlerle buluşacak. Film ile birlikte başarılı haltercinin kaç kilo kaldırdığı ve rekoru gündeme geldi.

En iyi halterci olarak kabul edilen Naim Süleymanoğlu'nun hayatını ele alan Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi, bu akşam saat 20.00’da TRT 1 ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

Film ile birlikte Naim Süleymanoğlu'na dair pek çok detay merak edilmeye başlandı. İzleyiciler, Naim Süleymanoğlu kaç kilo kaldırdı? Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu'nun rekoru kaç? sorularına yanıt aramaya başladı.

1967 yılında Bulgaristan'da dünyaya gelen Naim Süleymanoğlu, 1977 yılında halter sporuna başlamıştır. 15 yaşındayken Brezilya'da gerçekleşen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda 52 kiloda iki altın madalya alarak şampiyon olmuştur.

Peki, haltere 9 yaşındayken Naim Süleymanoğlu kaç kilo kaldırdı? Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu'nun rekoru kaç? İşte, Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu'nun başarıları.:

NAİM SÜLEYMANOĞLU EN FAZLA KAÇ KİLO KALDIRDI?

Dünya spor tarihine adını yazdıran Naim Süleymanoğlu, 23 Ocak 1967'de Bulgaristan'da dünyaya gelmiştir. Boyu 1,47 m kilosu ise 62 kg olan Süleymanoğlu, 'Cep Herkülü' olarak anılmaktadır.

Haltere 9 yaşında başlayan Süleymanoğlu, 15 yaşındayken Brezilya'da düzenlenen dünya gençler halter şampiyonasında 52 kiloda iki altın madalya alarak şampiyon olmuştur. 16 yaşında tekrar rekor kırarak şampiyon olan Süleymanoğlu, halter tarihinde en genç dünya rekortmeni unvanını almıştır.

Süleymanoğlu, 1983 yılında Viyana'da yapılan turnuvada, 56 kiloda dünya rekorlarını sırası ile koparmada 130.5, silkmede 165 ve toplamda da 295 kilo olarak kırmıştır. Daha sonra bu rekorlarını yine kendisi kırmıştır.

1986 yılında dünya şampiyonasında 60 kilo kategorisinden katılmış ve toplamdaki rekorunu 335 kiloya çıkararak dünya şampiyonu olmuştur.

1988 Seul Olimpiyatları'nda, yine 60 kilo kategorisinde (toplam: 342,5 kg) muhteşem rekorlar kıran Naim Süleymanoğlu, bu muhteşem başarı ile Türkiye'ye olimpiyatlarda güreş dışında ilk altın madalya kazandıran sporcu olmuştur.

1984, 1985 ve 1986'da dünyada, yılın haltercisi seçilmiştir.

1984 Los Angeles Olimpiyatları'na Bulgaristan'ın da Sovyetler Birliği ile boykota katılması nedeniyle katılamamış ve bu dönemde Bulgar Hükümetinin Soya dönüş operasyonu kapsamında Türk isimlerini yasaklaması nedeniyle adı Naum Şalamanov olarak değiştirilmiştir.

Bulgaristan'daki bu baskılardan kurtulmak ve Türkiye adına müsabakalara katılmak için 1986'da Melbourne'de düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda Türkiye büyükelçiliğine sığınarak Türkiye'ye iltica etmiştir.

Türkiye'de yaşama, ve Türk Milli Takımı adına karşılaşmalara çıkma telebinde bulunan sporcu, talebinin kabul edilmesinin ardından Naim Süleymanoğlu adını almıştır.

1992 Barcelona Olimpiyatları'nda, rakiplerine karşı ezici üstünlük sağlayarak yurda altın madalyayla dönen Naim Süleymanoğlu, Uluslararası Halter Basın Komisyonu tarafından "Dünyanın En İyi Sporcusu" seçilmiştir.

1993 Dünya Şampiyonasında, 3 altın madalya kazanmasının yanı sıra, 1994'te Bulgaristan'da yapılan Avrupa Halter Şampiyonası'nda da sadece üç kaldırış yaparak üç dünya rekoru kırmıştır.

Çin'de yapılan dünya şampiyonasında sakatlığı devam ederken 3 altın madalya kazanan Naim Süleymanoğlu, Uluslararası Halter Federasyonu'nun Aralık 2000'de Atina'da toplanan kongresinde asbaşkanlığa seçilmiştir.

NAİM SÜLEYMANOĞLU'NUN REKORU VE BAŞARILARI NELER?