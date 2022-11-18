Naim Süleymanoğlu kimdir, kaç yaşında, neden öldü? Naim Süleymanoğlu'nun rekorları ve başarıları...

Naim Süleymanoğlu kimdir, kaç yaşında, neden öldü? Naim Süleymanoğlu'nun rekorları ve başarıları...

Naim Süleymanoğlu ölüm yıldönümünde anılıyor. Cep Herkülü lakaplı Süleymanoğlu'nun hayatı ve başarıları araştırılıyor. İşte merak ettikleriniz..

"Cep Herkülü" lakaplı Dünya ve Avrupa şampiyonu olma başarısı gösteren Naim Süleymanoğlu'nun ölümü üzerinden 5 sene geçti. 18 Kasım 2017 tarihinde hayatını kaybeden Naim Süleymanoğlu hayatı boyuncu birçok rekora ve başarıya imza attı.

Ölüm yıldönümünde anılan Naim Süleymanoğlu'nun hayatı ve kariyeri merak uyandırdı. Peki kimdir Naim Süleymanoğlu? İşte merak edilen hayatı ve başarıları..

Naim Süleymanoğlu kimdir?

Naim Süleymanoğlu 23 Ocak 1967 yılında Bulgaristan'da dünyaya geldi. Tüm zamanların en iyi haltercisi olarak kabul edilen Süleymanoğlu fizik olarak ufak görülmesine rağmen kırdığı rekorlar ve elde ettiği başarılar ile "Cep Herkülü" ve "Türk Süpermen" gibi lakaplar ile anılmıştır.

Naim Süleymanoğlu, haltere 1977 yılında başladı. Henüz 15 yaşındayken Brezilya'da düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda 52 kiloda iki altın madalya kazanarak Dünya şampiyonu oldu. 16 yaşında rekor kırarak tekrar şampiyon oldu. Böylece "halter tarihinde en genç dünya rekortmeni" unvanını aldı.

Naim Süleymanoğlu kariyeri boyunca üç altın olimpiyat madalyası, yedi dünya şampiyonluğu ve altı Avrupa şampiyonluğu kazandı.

Ölümü

Siroza bağlı karaciğer yetmezliğinden dolayı tedavi gören Naim Süleymanoğlu'na 6 Ekim 2017 tarihinde karaciğer nakli yapıldı. Yapılan ameliyat sonrası beyin kanamasına bağlı ödem sebebiyle beyin ameliyatına alınan Naim Süleymanoğlu'nun hayati tehlikesinin devam ettiği açıklanmıştı. O tarihten itibaren yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Naim Süleymanoğlu 18 Kasım 2017 tarihinde hayatını kaybetti.

Naim Süleymanoğlu'nun başarıları

- 15 yaşında Dünya rekoru kırarak tarihe geçti.

- 1984, 1985 ve 1986 yıllarında dünyada "Yılın Haltercisi" seçildi.

- 1988 Seul, 1992 Barcelona ve 1996 Atlanta Olimpiyatları olmak üzere üç kez olimpiyat şampiyonu olmayı başardı.

- 7 kez dünya şampiyonu oldu, 46 kez dünya rekoru kırdı.

- Kendi kilosunun üç katından 10 kilo fazlasını kaldıran tek sporcu olarak adını tarihe yazdı.

- 1988 yılında Time dergisine kapak oldu.

- 1988 Seul Olimpiyatları'nda 60 kg'da, silkmede 190 kg kaldırarak dünya rekoru kırdı.

- 1988 yılında Seul'de düzenlenen Olimpiyatlar'da 6 dünya, 9 olimpiyat rekoru kırarak tarihe geçti.

- Türkiye'ye olimpiyatlarda güreş branşı dışında ilk altın madalya kazandıran sporcu oldu.

- 1992 yılında Uluslararası Halter Basın Komisyonu tarafından "Dünyanın En İyi Sporcusu" ünvanına layık görüldü.