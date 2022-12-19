Nalan'ın öz babası geliyor! Camdaki Kız'a yeni oyuncu...

Camdaki Kız dizisinde Nalan'ın babasına hayat verecek oyuncu kesinleşti.

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Camdaki Kız, sezona ilgiyle devam ediyor.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun romanından uyarlanan Camdaki Kız kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Nur Sürer, Tamer Levent, Devrim Yakut, Selma Ergeç gibi isimler yer alıyor.

Burcu Biricik'in canlandırdığı Nalan karakterinin travmalarını konu edinen dizinin oyuncu kadrosunda değişiklikler yaşanıyor.

Cana karakterine hayat veren Hande Ataizi'nin vedasının ardından kadroya flaş bir isim dahil edildi.

Nalan'ın babasını oynayacak

Camdaki Kız yeni bölüm fragmanında ise Feride'yi telefonla arayarak ''Kızımı görmek istiyorum.'' dedi. Böylece Nalan'ın babasını kim oynayacak merak edildi.

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Nalan'ın babası Metin karakterini, usta tiyatrocu Engin Alkan canlandıracak.