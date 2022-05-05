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    Nam-ı diğer 'Bayan Popo'! Yeşilçam'ın ateşli yıldızı Sevtap Parman'ın son halini görün...

    Sosyal medyada ortaya çıkan Yeşilçam'ın en ünlü ve güzel kadınlarından Sevtap Parman'ın son halini görenler tanıyamadı. İşte erotik sahnelerin aranan ismi Sevtap Parman'ın değişimi...
    • Haber Merkezi
    • 05.05.2022 - 20:16
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    Nam-ı diğer 'Bayan Popo'! Yeşilçam'ın ateşli yıldızı Sevtap Parman'ın son halini görün...

    Yeşilçam'ın bir dönemine damga vuran ve 'Bayan popo' lakabıyla da tanınan oyuncu Sevtap Parman, yıllara meydan okuyor.

    Erotik filmlerdeki cesur sahneleri için ''Allah'ın verdiğini kuldan saklamam'' diyen Parman, şimdilerde ekranlardan uzak bir hayat sürüyor.

    Marziye dizisindeki Başkan Tülay rolü ile epey adından söz ettiren usta sanatçı, Mum Kokulu Kadınlar, Issızlığın Ortası, Sis gibi önemli filmlerde başarılı oyunculuğuyla gündeme gelmişti.

    Gösterişli fiziğiyle dikkat çeken Sevtap Parman yaşadığı aşklarla da magazin basınının gündeminde uzun bir süre yer aldı.

    Yaşı ilerledikçe diğer Yeşilçam yıldızları gibi kendi dünyasına çekilen Sevtap Parman'ın son hali, sevenlerinin merak konusu oldu.

    Yıllara yenik düştü

    Gerek pozları, gerekse ateşli sahneleriyle Türk sinemasının unutulmayan kadın oyuncularından olan Parman, sosyal medya sayesinde ortaya çıktı.

    Geçimini 1981’de Kadıköy’de eniştesiyle birlikte açtığı Ajda Çanta’dan sağlarken şu sıralar Kadıköy'deki aile şirketi ile de ilgilendiği biliniyor.

    Öte yandan her zaman güzelliği ile dikkat çeken Parman'ın son hali, herkesi şaşırttı.

    Estetikten ziyade filtre ve efektlerle paylaşım yapan 61 yaşındaki oyuncunun değişimi, görenlerin ağzını açık bıraktı.

    İşte Yeşilçam'ın ateşli yıldızı Sevtap Parman'ın son hali...

    Nam-ı diğer Bayan Popo ! Yeşilçam ın ateşli yıldızı Sevtap Parman ın son halini görün... #1

    Nam-ı diğer Bayan Popo ! Yeşilçam ın ateşli yıldızı Sevtap Parman ın son halini görün... #2

    Nam-ı diğer Bayan Popo ! Yeşilçam ın ateşli yıldızı Sevtap Parman ın son halini görün... #3

    Nam-ı diğer Bayan Popo ! Yeşilçam ın ateşli yıldızı Sevtap Parman ın son halini görün... #4

    Nam-ı diğer Bayan Popo ! Yeşilçam ın ateşli yıldızı Sevtap Parman ın son halini görün... #5

    Nam-ı diğer Bayan Popo ! Yeşilçam ın ateşli yıldızı Sevtap Parman ın son halini görün... #6


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