Nam-ı diğer Memeli Mestan! Fenomen Eylül Öztürk'ün değişimi ağızları açık bıraktı

Memeli Mestan olarak katıldığı Vine'da yakaladığı şöhreti başarılı bir kariyere dönüştüren fenomen Eylül Öztürk, estetikle büyük bir değişim yaşadı.

Sosyal medya sayesinde ününe ün katan isimler arasında fenomen Eylül Öztürk de var.

Vine adlı platformda çektiği videolar ile "Memeli Mestan" olarak tanınan Eylül Öztürk, şimdilerde 4 milyona yakın takipçi kitlesine hitap ediyor.

Kenan Özkan ile evlenen ve Alex ve Alice adında 2 çocuğu olan Eylül Öztürk, Instagram'ın sevilen fenomenleri arasında yer alıyor.

Asıl mesleği oyunculuk olan Eylül Öztürk tiyatro ve dizi çalışmalarına devam ederken bir yandan da sahibi olduğu işletmeleri yönetiyor.

Güzellik merkezleri ve akademileriyle kariyerinde başarıyı yakalayan ünlü isim, çektiği videolar ile takipçilerini güldürmeye de devam ediyor.

Eski hali ile gündeme gelen Eylül Öztürk, birçok estetik operasyondan sonra yeni bir görünüme kavuştu.

Estetikle gelen değişim

Burun ve diş estetiği yaptıran Eylül Öztürk'ün yıllar önceki karelerini görenler şaşkınlık yaşıyor.

Vücudunda beğenmediği yerleri yaptırdığını açıkca söyleyen 36 yaşındaki fenomen, toplumun estetik baskısının etkisini de eleştiriyor.

İşte fenomen Eylül Öztürk'ün eski ve yeni hali...