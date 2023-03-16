Nam-ı diğer Uzaylı Zekiye! Seden Kızıltunç'u tanıyabilen çıkmadı..."Zekiye sen misin?" Türk yapımı ilk fantastik kurgu dizisi olan Uzaylı Zekiye, senaryosu ve konusuyla döneme damga vurdu. Uzaylı Zekiye karakterini canlandıran Seden Kızıltunç ise son haliyle görenleri şaşırttı.

90'lı yılların televizyon tarihine bakıldığında birçok absürt yapıma rastlamak mümkündür. Onlardan birisi de Uzaylı Zekiye dizisi oldu.

Senaryosunu Seden Kızıltunç'un yazdığı, müziklerini Cahit Berkay'ın yaptığı fantastik ve komedi türündeki Türk televizyon dizisi Uzaylı Zekiye, döneme damga vurdu.

1988 yılında yayınlanan Uzaylı Zekiye'nin ekran serüveni 10 bölüm sürdü ama hafızalara kazındı.

Zekiye karakterini Seden Kızıltunç'un canlandırdığı dizide, Betül Arım (Nevin), Münir Özkul (Seyit), Üstün Asutay (Zihni), Yusuf Atala, Erdoğan Sıcak gibi isimler rol aldı.

Dizide evde kalmış Zekiye, kozmik olaylardan etkilenerek çeşitli güçler kazanmıştır. Artık hem çok akıllı, hem de biraz saftır. Bu bağlamda ilginç olaylar örgüsü sürer gider.

Uzaylı Zekiye 81 yaşında

Uzaylı Zekiye karakteri ile nam salan Seden Kızıltunç, şimdilerde ne yapıyor merak konusu oldu.

İlk yerli fantastik kurgu Uzaylı Zekiye ile milyonların gönlüne taht kuran Kızıltunç, 81 yaşına girdi.

Emekliliğin keyfini süren Seden Kızıltunç'un son hali sosyal medyada görüldü.

Takipçilerinden beğeni ve yorumlar alan ünlü oyuncu, yıllara meydan okuyan görüntüsüyle şaşırttı.

İşte Uzaylı Zekiye'nin şimdiki hali...