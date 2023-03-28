Nam salmaya devam: MasterChef Ukrayna'da Bayraktar TB2'li menü Bayraklar TB2, dillerden düşmüyor... MasterChef Ukrayna'da yarışmacıların Bayraktar TB2 temalı yemek yapacağı açıklandı.

Rusya-Ukrayna savaşında Türki SİHA'ları rüzgarlar estirmeye devam ediyor.

Bayraktar TB2 modeli ise Ukrayna'nın adeta dayanağı oldu.

Ülkede çatışmalarda önemli rol oynayan Bayraktar TB2'ler Ukraynalıların gündeminden düşmüyor.

Ukrayna'da Bayraktar etkisi

2011 yılında yayına giren MasterChef Ukrayna savaşa rağmen yayınlanmaya devam ediyor.

Televizyon programının bu haftaki bölümünde ise yarışmacılardan istenen tema büyük ilgi çekti.

Ülkenin en ünlü TV programlarından biri olan MasterChef Ukrayna'da yarışmacıların Bayraktar TB2 temalı yemek yapacağı açıklandı.

Programın yayınlanan fragmanı sosyal medyada büyük ilgi gördü.