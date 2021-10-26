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- Narcos Mexico 3. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte o tarih...
Narcos Mexico 3. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte o tarih...
- Haber Merkezi
- 26.10.2021 - 16:33
2015 yılında yayın hayatına başlayıp üç sezon boyunca Netflix ekranlarında izleyici karşısına çıkan Narcos, Kolombiya’daki uyuşturucu kartellerini ele aldığı ilk iki sezonunda Pablo Escobar’ı, üçüncü sezonunda ise Escobar’ın ölümünün ardından yaşananları ve Cali kartelini konu almıştı.
Ekim 2020'de 2. sezonu yayınlanan Narcos dizisi hayranlarına müjdeli haber geldi. 3. Sezonu ile ekranlara gelecek olan Narcos dizisinin yayın tarihi netleşti.
Seyirciler Narcos Mexico 3. sezon ne zaman yayınlanacak, belli mi? araştırıyor. İşte Narcos Mexico 3. sezon yayın tarihi...
NARCOS MEXİCO 3. SEZON NE ZAMAN?
Netflix'in duyurusuna göre, Narcos Mexico 3. sezon 5 Kasım tarihinde dizi severler ile buluşacak.
Uyuşturucu karteli olan Felix Gallardo’yu canlandıran oyuncu Diego Luna yeni sezonda olmayacak. Dizinin 2. Sezonu Gallardo’nun mahkemeden ceza alması ile son bulduktan sonra diziye geri dönmeyeceği belirtildi.
Scoot McNairy, Jose Maria Yazpik, Alberto Ammann, Alfonso Dosal, Mayısra Heromosillo, Matt LEtscher, Manuel Masalva, Alejandro Edda ve Gorka Lasaosa oyuncu kadrosunda olan isimlerken aynı zamanda Eric Newman yeni sezonda yerini Carlo Benard’a bırakıyor.