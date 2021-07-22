Nasipse Olur oyuncuları ve konusu! Nasipse Olur filmi nerede çekildi?

Nasipse Olur oyuncuları ve konusu! Nasipse Olur filmi nerede çekildi?

Romantik komedi türündeki Nasipse Olur filmi, bu akşam saat 20.00'de Show TV ekranlarından izleyicisiyle buluşacak. Peki Nasipse Olur filmi nerede çekildi? İşte Nasipse Olur oyuncuları ve konusu...

Başrollerini Burak Sevinç ve Algı Eke'nin paylaştığı Nasipse Olur filmi, bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak.

Yönetmen koltuğunda Selahattin Sancaklı'nın oturduğu, senaryosunu Barış Başar'ın kaleme aldığı Nasipse Olur filmi, son dönemin iddialı romantik komedi filmleri arasında yer alıyor.

Bu akşam ekranlara gelecek yapım, üst üste gelen felaketlere karşı inatçı bir mücadele veren genç bir kadının başına gelenleri konu ediniyor.

Peki Nasipse Olur filmi nerede çekildi? Nasipse Olur konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? İşte, Nasipse Olur filminin konusu, oyuncuları ve çekildiği yer hakkında bilgiler...

NASİPSE OLUR FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Nasipse Olur filminin çekimleri Sinop'ta gerçekleştirildi.

NASİPSE OLUR FİLMİ KONUSU

Günfer, geçimini pastacılıktan sağlayan genç bir kadındır. Babasının vefatından sonra büyük bir yıkıma uğrayan Günfer, tam kendisini toparlamaya çalışırken, amcasının kumar borcu yüzünden baba yadigarı olan emek fırınına mafyanın dadanmasıyla iyice kötü olur.

Bunlar yetmezmiş gibi bir de evlenme hayalleri kurduğu Yaşar tarafından aldatıldığını öğrenmesi Günfer'i hayatını altüst eder. Başına gelen felaketlere karşı direnen Günfer'in hayatı, mahallenin zengin çocuğu Gökhan ile yollarının kesişmesi ile bambaşka bir hal alır.

Başına gelen bütün felâketlerin tesadüfen tanığı olan Gökhan, her seferinde Günfer'in imdadına hızır gibi yetişir.

NASİPSE OLUR FİLMİ OYUNCU KADROSU

Nasipse Olur filminin oyuncuları arasında Burak Sevinç, Algı Eke, Nur Sürer, Kıvanç Baran Aslan, Zeyno Eracar, Erdem Baş, Ünal Yeter, Barış Başar, Hakan Bulut yer alıyor.