Naz Çağla Irmak yeni projesi için saçlarını kazıttı! Neslican Tay'ı canlandıracak...

Kanser hastası Neslican Tay'ın hayatını konu edinen ''Demir Kadın'' filminde Neslican'ı canlandıracak olan genç oyuncu Naz Çağla Irmak, rolü için saçlarını kazıttı. İşte detaylar...

Dördüncü kez yakalandığı kanser mücadelesini geçtiğimiz yıllarda kaybeden ancak azmiyle herkese örnek olan Neslican Tay'ın hayatı, ''Demir Kadın'' filmiyle beyazperdede yer alacak.

Neslican Tay'ın kanserle mücadelesinin ve hayat hikayesinin anlatılacağı ''Demir Kadın'' filminde Neslican'a, Yayınlandığı döneme damga vuran Kırgın Çiçekler dizisinde hayat verdiği Kader karakteriyle tanınan Naz Çağla Irmak hayat verecek.

SAÇLARINI KAZITTI

Önceki gün sete çıkan 24 yaşındaki Naz Çağla Irmak, yeni projesi için alkışlanacak bir harekete imza attı.

Genç oyuncu, kanser hastası Neslican Tay'ın rolü için hiç düşünmeden saçlarını kazıttı. Irmak, artık peruk kullanacak.

DEMİR KADIN

Azmi ve hayata bağlılığı sayesinde üç kez üst üste kanseri yenen ancak dördüncü kez yakalandığında hastalığa yenik düşen Neslican Tay’ın hayatı film oluyor.

Azmiyle kanser hastalarına örnek olan, öldüğünde tüm Türkiye’yi gözyaşına boğan Neslican Tay’ın hayatı, ''Demir Kadın'' filmiyle sinemalarda yayınlanacak. Filmde ayrıca Deniz Uğur, Mesut Akusta, Zeynep Elçin ve İlker Aksum gibi isimler yer alıyor.