Nazar duası... Kırgın Çiçekler Songül'ün kendisine ikizi kadar benzeyen oğluna bakın!

Nazar duası... Kırgın Çiçekler Songül'ün kendisine ikizi kadar benzeyen oğluna bakın!

Kırgın Çiçekler dizisinde Songül karakterine hayat veren ve tanınan Gökçe Akyıldız, Ömer Aslan adında bir erkek bebek dünyaya getirdi. Ömer'le sosyal medyadan paylaşım oyuncu, bolca beğeni alıyor.

2015-2018 yılları arasında ATV'de yayınlanan Kırgın Çiçekler'in yönetmen koltuğunda Serkan Birinci otururken, senaryosunu Gül Abus ve Semerci Yelda Eroğlu kaleme aldı.

Toplam 3 sezon süren ve 113. bölümünde final veren dizinin başrollerinde; İpek Karapınar, Özgür Çevik, Biran Damla Yılmaz, Gökçe Akyıldız, Hazar Motan, Çağla Irmak ve Aleyna Solaker yer aldı.

Dramatik bir hikayesi olan dizide Songül karakterine hayat veren Gökçe Akyıldız, çocukluğundan beri birçok dizide oynadı.

Ancak genç ve başarılı oyuncunun tanınması Kırgın Çiçekler sayesinde oldu ve herkes tarafından kısa süre içerisinde sevildi.

Dizi sırasında Mustafa Özyurt ile evlenen ve hamilelik haberi alan Gökçe Akyıldız, evliliğini sessiz sedasız bitirdi.

Ancak ünlü ismin bu evliliğinden dünyaya Ömer Aslan adını verdiği ve kendisine çok benzeyen bir erkek çocuğu geldi.

Şu sıralar kalbinin boş olduğu bilinen Gökçe Akyıldız, zamanının çoğunu oğlu Ömer Aslan ile geçiriyor.

GÖKÇE AKYILDIZ'IN ŞİRİNLİK ABİDESİ OĞLU

Bir dönemin sevilen dizisi Kırgın Çiçekler'de Songül karakterine hayat veren güzel oyuncu Gökçe Akyıldız 2017 yılında Mustafa Özyurt ile nikah masasına oturmuştu. Ancak çiftin evliliği 2020 yılında sessiz bir şekilde sonlandı.

Gökçe Akyıldız'ın boşanma nedeninin şiddetli geçimsizlik olduğu öğrenildi ve çocukları Ömer Aslan'ın velayeti anneye verildi.

Oğluyla birlikte yeni bir sayfa açan güzel oyuncu, son olarak Elkızı isimli dizide yer aldı. Ancak dizi kısa süre içerisinde final kararı aldı ve ekran macerasını sonlandırdı.

Hayranlarının ekranlarda izlemek istediği bir isim olan Gökçe Akyıldız, oğlu ile gündem oldu.

Güzel ismin kendisine benzeyen oğlunu görenler, "Maşallah" demeden geçemedi. Genç oyuncu sık sık sosyal medya hesabından oğlu ile paylaşımlar yapıyor.