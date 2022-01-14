Ne Arda ne İbrahim ne Kenan! Sinem Kobal'ın eski aşkı görenleri hayrete düşürdü

Ne Arda ne İbrahim ne Kenan! Sinem Kobal'ın eski aşkı görenleri hayrete düşürdü

Şu sıralar ikinci çocuğuna hamile olan Sinem Kobal, bir dönem Arda Turan ve İbrahim Çelikkol'la aşk yaşadı. Mutluluğu Kenan İmirzalıoğlu'nda bulan Kobal'ın başka bir eski aşkı daha gündeme geldi.

Galatasaray'lı futbolcu Arda Turan ile aşk yaşayan ve nikah masasının kıyısından dönen Sinem Kobal, İbrahim Çelikkol'la sevgili oldu.

Ancak Çelikkol ve Kobal aşkı umulduğu kadar uzun sürmedi ve kısa süre içerisinde yollar ayrıldı.

Yaşadığı aşklarda mutluluğu bulamayan Sinem Kobal, yıllar sonra ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile tanıştı.

İkilinin aşkı ilk başlarda hayranları tarafından yadırgandı ancak zamanla yakıştırılan çift, mutluluğu birbirinde buldu.

Evlenen ve Lalin adında bir kıza kavuşan İmirzalıoğlu çifti, şu sıralar yeniden anne-baba olacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Anne olmak için gün sayan ve sosyal medyadan verdiği pozlarla adından söz ettiren Sinem Kobal, yeniden eski aşkı ile gündem oldu.

Ünlü oyuncunun 2014 yılında Kaan Kalyon'la yeni bir ilişkiye başladığı yazılmıştı ancak bu aşk tam olarak doğrulanmadı.

O DÖNEM BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENDİLER

İbrahim Çelikkol'dan sonra aşkı Kaan Kalyon'da bulan Sinem Kobal, o dönem Yeniköy'de buluşmuş ve aşkları belgelenmişti.

Mekana geldiğinde önce bahçe kısmında kız arkadaşlarıyla oturan Kobal, daha sonra Kaan Kalyon'un yanına geçti.

İki sevgili gecenin sonunda gazetecilerin beklediğini öğrenince mekandan ayrı çıktı. O dönem Kobal'ın eski aşkı Arda Turan'ın bu ilişkiden haberdar olduğu öğrenilmişti.

KIZIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Sinem Kobal geçtiğimiz aylarda kızı Lalin'le Bebek'te görüntülendi. Kızının yüzünü sosyal medyada göstermeyen oyuncu, Lalin'i kucağında taşıdı.

Gözlerden uzak olmaya çalışan güzel oyuncu, tüm zamanını kızıyla ilgilenerek geçirdiğini söyledi.