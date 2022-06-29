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    Barbie filmden gelen kareler! 'Ne alaka' dedirtti

    'Barbie' filminde Ken karakterini oynayacak olan oyuncu Ryan Gosling'in ilk görüntüleri yayınlandı. O kareler sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.
    • 29.06.2022 - 10:29
    • Güncelleme : 29.06.2022 - 13:44
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    Barbie filmden gelen kareler! 'Ne alaka' dedirtti

    Kız çocuklarının en sevdiği oyuncak karakterlerinden biri olan Barbie, beyazperdeye yansıyacak.

    Yapımcılığını üstlenen Warner Bros, filmin 21 Temmuz 2023'te sadece sinemalarda izleneceğini duyurdu.

    Kaliforniya'da yapılan çekimler tüm hızıyla devam ederken, Margot Robbie'nin Barbie'yi, Ryan Gosling'in ise Ken'i canlandıracağı öğrenildi.

    Greta Gerwig'in yönetmenliğini üstlendiği yeni Barbie filminden ilk set görüntüleri yayınlandı.

    Filmin 38 yaşındaki yönetmeni Gerwig, senaryoyu uzun süredir ilişki yaşadığı Noah Baumbach ile birlikte yazdı.

    Robbie, Vogue dergisine verdiği röportajda, rolü üstlenmenin kolay olmadığını kabul ederek, "Rol, bir sürü zorlukla ve bir sürü nostaljiyle geliyor. Ancak, bununla birlikte meydan okumak için heyecan verici bir yol olarak görünüyor" demişti.

    Ken rolündeki görseli yayınlandı

    Ken karakterini oynayacak Ryan Gosling'in filmden ilk karesi geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Oyuncu, filmdeki yeni saç rengi ve farklı tarzıyla dikkat çekti.

    Oyuncunun Ken'e benzememesi ise twitter'de eleştiri yağmuruna tutuldu.

    İşte o kareler...

    Barbie filmden gelen kareler! Ne alaka dedirtti #1Barbie filmden gelen kareler! Ne alaka dedirtti #2

    Barbie filmden gelen kareler! Ne alaka dedirtti #3

    Barbie filmden gelen kareler! Ne alaka dedirtti #4

    Barbie filmden gelen kareler! Ne alaka dedirtti #5

    Barbie filmden gelen kareler! Ne alaka dedirtti #6

    Barbie filmden gelen kareler! Ne alaka dedirtti #7

    Barbie filmden gelen kareler! Ne alaka dedirtti #8

    Barbie filmden gelen kareler! Ne alaka dedirtti #9

    Barbie filmden gelen kareler! Ne alaka dedirtti #10


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