Ne Çağatay ne Kıvanç! Türk oyuncular sıralamasında ilk sırada bakın hangi oyuncu var

Ne Çağatay ne Kıvanç! Türk oyuncular sıralamasında ilk sırada bakın hangi oyuncu var

Başarılı kariyerini İtalya'da devam ettiren ünlü oyuncu Can Yaman, zirveden inmiyor. Yaman, IMDb Starmetre sonuçlarında Türk oyuncular arasında ilk sıraya yerleşti.

İnadına Aşk, Dolunay, Bay Yanlış ve Erkenci Kuş gibi yaz dizilerinde sergilediği performansla büyük beğeni toplayan yakışıklı oyuncu Can Yaman, kariyerine uzun süredir İtalya'da devam ediyor.

Başarısı ile sık sık adından söz ettiren bir oyuncu olan Can Yaman'ın, hem yurtiçinde hem de yurtdışında birçok hayranı bulunuyor.

Türkiye ve İtalya'da hatrı sayılır bir hayran kitlesine sahip olan Can Yaman, IMDb Starmetre listesinde Türk oyuncular arasında 1'inci sırada yer aldı.

Ünlü yıldız, dünya genelinde ise 11 milyonu aşkın ismin yer aldığı listede 3332. oldu.

İKİNCİ CEM YILMAZ, ÜÇÜNCÜ KEREM BÜRSİN

Aynı listede komedyen Cem Yılmaz ikinci olurken, Kerem Bürsin ise üçüncülüğe yerleşti.