Ne Ceylan ne Fahriye! Bakın Burak Özçivit'in eski aşkı kimmiş

Ne Ceylan ne Fahriye! Bakın Burak Özçivit'in eski aşkı kimmiş

Kuruluş Osman dizisinde yer alan Burak Özçivit, geçtiğimiz günlerde Fahriye Evcen ve oğlu Karan ile görüntülendi. Ailesi ve işiyle adından söz ettiren başarılı oyuncu, eski aşkıyla gündem oldu.

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey karakterine hayat veren Burak Özçivit, yakışıklı oluşu ile dikkati çekiyor.

Bugüne kadar birçok başarılı projede yer alan ve kendisini kanıtlayan Özçivit, meslektaşı Fahriye Evcen ile evlendi.

Fahriye Evlen ile Çalıkuşu dizisinde tanışan ve büyük bir aşkla evlenen Özçivit, ilk babalık heyecanını yaşadı.

Oğluna Karan adını veren ve geçtiğimiz günlerde aile yemeğinden çıkarken görüntülenen oyuncu, eski aşkıyla gündem oldu.

Özçivit'in Ceylan Çapa ve Fahriye Evcen'den önce aşk yaşadığı güzelin kendisi gibi oyuncu olduğu öğrenildi.

Burak Özçivit'in eski aşkını gören hayranları şaşkınlığını gizleyemezken, meslektaşının şu sıralar 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

BURAK ÖZÇİVİT - ZEYNEP DÖRTKARDEŞLER AŞKI

Burak Özçivit ve Zeynep Dörtkardeşler, 6 yıla yakın aşk yaşadı. İkilinin bu aşkı nikah masasına gitmeden son buldu. Dörtkardeşler ise Alp Kırşan'la evlendi ve iki çocuk dünyaya getirdi.

İkilinin neden ayrıldığı net olarak bilinmiyor ancak Özçivit o dönem Ceylan Çapa ile yeni bir aşka yelken açtı.

Ceylan Çapa'dan Çalıkuşu döneminde ayrılan Özçivit, büyük aşkı Fahriye Evcen'le tanıştı.

İlişkilerini 2017 yılında nikah masasına taşıyan çift, oğulları Karan'ı ise 2019 yılında kucaklarına aldı.