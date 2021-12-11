Ne Eda ne Buse! Alişan'ın evliliğin kıyısından döndüğü nişanlısı bakın kimmiş

Ne Eda ne Buse! Alişan'ın evliliğin kıyısından döndüğü nişanlısı bakın kimmiş

Buse Varol ile evlenen ve iki çocuk babası olan Alişan, daha önce 2 kez nişanlandı. Aşkı Buse Varol'da bulan ünlü türkücünün Eda Erol'dan önceki nişanlısı herkesi şaşırttı.

Kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybettikten sonra oldukça zor günler geçiren Alişan, en büyük teselliyi eşi Buse Varol'dan gördü.

Buse Varol ile bir dizi setinde tanışan ve kısa süre içerisinde evlenen Alişan, 2 çocuk babası oldu.

Burak ve Eliz adında iki çocuğu olan Alişan, sosyal medya üzerinden sık sık ailesini paylaşıyor.

Buse Varol ile yakıştırılan Alişan, birkaç yıl öncesine kadar Esra Erol'un kardeşi Eda Erol ile nişanlıydı.

Uzun bir süre nişanlı kalan çift ani bir kararla ayrılırken, Alişan'ın Eda Erol'dan önceki nişanlısı gündeme geldi.

Alişan'ın eski nişanlısını gören hayranları şaşkınlığını gizleyemezken, nişanlısının ünlü türkücüden önce evlendiği ortaya çıktı.

ALİŞAN - SEZİN ERBİL AŞKI

Mehmet Ali Erbil'in ilk evliliğinden olan kızı Sezin Erbil ve Alişan, evliliğin kıyısından döndü.

Bir dönem yaşadıkları aşkla magazin gündeminden düşmeyen ikilinin nişan yüzüğünü, Mehmet Ali Erbil takmıştı.

Alişan ile Sezin Erbil'in ilişkisi 5 yıl sürdü ancak sonu ayrılık oldu. O dönem gündeme gelen iddialara göre; Sezin Erbil çok kıskançtı ve ilişkileri bu yüzden bitti.