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    • Ne Esra ne Müge ne Zuhal ne Fulya eskiden o vardı... Sunucu Esra Ceyhan yıllar içinde bambaşka biri oldu!

    Ne Esra ne Müge ne Zuhal ne Fulya eskiden o vardı... Sunucu Esra Ceyhan yıllar içinde bambaşka biri oldu!

    Bir dönem gündüz kuşağının aranan ismi olan Esra Ceyhan, yıllar sonra yeniden gündem oldu. Ceyhan'ın son halini görenler, yaşadığı değişim karşısında bir hayli şaşırdı.
    • Haber Merkezi
    • 01.03.2022 - 22:27
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    Ne Esra ne Müge ne Zuhal ne Fulya eskiden o vardı... Sunucu Esra Ceyhan yıllar içinde bambaşka biri oldu!

    Müge Anlı, Esra Erol, Zuhal Topal ve Fulya Öztürk'ten önce gündüz kuşağının en sevilen ve bilinen ismi olan Esra Ceyhan, şimdilerde sakin bir hayat yaşıyor.

    Atv'de bir ekran klasiği haline gelen Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye isimli programı uzun yıllar sunan ve zirvede tutan Ceyhan, hayranları tarafından özleniyor.

    Ekranlardan uzak duran Esra Ceyhan, hayranlarının olan bu özlemini sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle gideriyor.

    52 yaşındaki güzeller güzeli sunucu sosyal medyadan paylaştığı pozlarla, yaşadığı değişimi gözler önüne seriyor.

    Büyük bir takipçi kitlesi olan ve Instgaram'dan hayranları için en iyi karelerini paylaşan Ceyhan'ın aldığı kilolar ise gözlerden kaçmadı.

    Ayşe adında bir kızı olan Esra Ceyhan'ın yeniden ekranlara dönüp dönmeyeceği ise merak konusu oldu.

    ESRA CEYHAN'IN YILLAR İÇİNDEKİ DEĞİŞİMİ

    Gündüz kuşağının sevilen ismi Esra Ceyhan, program sunuculuğunu bıraktı. Ancak sosyal medya paylaşımlarına ara vermedi.

    Sık sık sosyal medyasına yeni kareler atan Ceyhan, hayranları ile olan bağını koparmak istemiyor.

    Program sunuculuğunu bırakmasına rağmen kendisini unutturmayan güzel ve tecrübeli isim, değişimi ile ise şaşırtıyor.

    Ne Esra ne Müge ne Zuhal ne Fulya eskiden o vardı... Sunucu Esra Ceyhan yıllar içinde bambaşka biri oldu! #1

    Yıllar içinde kilo aldığı, daha sakin bir yaşama, kendi içine döndüğü görülen Ceyhan, binlerce yorum ve övgü alıyor.

    Esra Ceyhan'ın hayranları yeniden ekranlara dönmesini isterken, sunucu ise hikaye ve canlı yayınlarla buna karşılık veriyor.

    Ne Esra ne Müge ne Zuhal ne Fulya eskiden o vardı... Sunucu Esra Ceyhan yıllar içinde bambaşka biri oldu! #2

    Ne Esra ne Müge ne Zuhal ne Fulya eskiden o vardı... Sunucu Esra Ceyhan yıllar içinde bambaşka biri oldu! #3

    Ne Esra ne Müge ne Zuhal ne Fulya eskiden o vardı... Sunucu Esra Ceyhan yıllar içinde bambaşka biri oldu! #4

    Ne Esra ne Müge ne Zuhal ne Fulya eskiden o vardı... Sunucu Esra Ceyhan yıllar içinde bambaşka biri oldu! #5

    Ne Esra ne Müge ne Zuhal ne Fulya eskiden o vardı... Sunucu Esra Ceyhan yıllar içinde bambaşka biri oldu! #6


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