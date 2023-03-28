Ne Esra ne Müge...Ekranların aranan yüzüydü! Esra Ceyhan'ın yıllar içindeki değişimi şoke etti: İŞTE SON HALİ Ekranların vazgeçilmez ismi olan Esra Ceyhan, son haliyle gündem oldu. Bir dönem herkesin sevdiği isimlerin başında gelen Ceyhan, şimdilerde sakin ve ekranlardan uzak bir hayat sürüyor.

1969 yılında İzmir'de dünyaya gelen Esra Ceyhan, programcılığa HBB televizyonun İkiden Dörde isimli gündüz kuşağıyla başladı.

Bunun akabinde ATV'ye geçen Ceyhan, ekrana damga vuracak olan yeni bir programa başladı.

Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye isimli programı uzun yıllar devam ettiren güzel isim, Sabah Gazetesi'nde de köşe yazarlığı yaptı.

Ardından TV8 ekranlarına geçen Esra Ceyhan, Posta Gazetesi'nde yazmaya devam etti.

Bir süre sonra ise Kanal D'de Esra Ceyhan'la isimli programı yapmaya başladı.

2009 yılında TRT'ye transfer olup Esra Ceyhan'la Hayat adlı gündüz programını yaptı.2012 yılında transfer olduğu Kanal 7'de bir süre gündüz programı sundu.

Cey Yapım isimli bir yapım şirketi de olan Esra Ceyhan, uzun bir süredir ise ekranlardan uzak bir hayat sürüyor.

Esra Ceyhan'ın son hali

ATV ekranlarında yayınlanan program sayesinde ünlenen Esra Ceyhan, sakin bir hayatı tercih etti ve ekranlardan çekildi.

Şimdilerde tüm zamanını kızıyla geçiren Esra Ceyhan, sosyal medyasını ise aktif kullanıyor.

Sosyal medya hesabından en doğal hallerini paylaşan Ceyhan, hayranlarıyla bu sayede bir araya geliyor. Değişimi ile dikkati çeken Ceyhan'ın aldığı kilolar ise gözlerden kaçmadı.

Ceyhan "esraceyhanofficial" kullanıcı adı ile Instagram hesabından canlı yayınlar yapmayı da ihmal etmiyor.