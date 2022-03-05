Ne evlendi, ne çocuk yaptı! Akrep Nalan'ın mirası bakın nereye gidiyor...

Ne evlendi, ne çocuk yaptı! Akrep Nalan'ın mirası bakın nereye gidiyor...

Akrep Nalan lakaplı ünlü sanatçı Füsun Nalan Açın dün sabah saatlerinde hayata gözlerini yumdu. Evlilik yapmayan sanatçının mirasını bağışladığı öğrenildi.

Akrep Nalan lakaplı ünlü sanatçı Füsun Nalan Açın, solunum yetmezliği nedeniyle 67 yaşında yaşama veda etti.

Füsun Nalan Açın için bugün Bodrum'da tören düzenlenecek.

Sanatçının cenazesi, Adliye Camii'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Torba Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Müzisyenlik kariyerinin dışında Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Fidan Hoca karakteriyle tanınan sanatçının mirasını kime bıraktı merak konusu oldu.

1987 yılından beri Bodrum'da gözlerden uzakta bir yaşam süren ve bugüne kadar hiç evlenmeyen Akrep Nalan, mirasını bağışladığı ortaya çıktı.

MİRASI "NESİN VAKFI"NA BAĞIŞLANDI

Açın'ın ölüm haberi sevenlerini yasa boğarken, sosyal medyadan bir paylaşımda bulunan Nesin Vakfı, Açın'ın yıllar önce evini vakfa bağışladığını hatırlattı.

Vakfın resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Sizin için Akrep Nalan, bizim için çocuklarımızın Nalan ablası, güler yüzlü, güzel dostumuz Nalan Açın'ın vefatının üzüntüsü içindeyiz. Sevgiyle, dostlukla, özlemle anıyoruz..." ifadelerine yer verildi..