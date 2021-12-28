Ne güzellik ne moda aşkı! Prenses Diana'nın kısa saçlarının sırrı bakın neymiş...

Ne güzellik ne moda aşkı! Prenses Diana'nın kısa saçlarının sırrı bakın neymiş...

Herkesin gönlünde taht kuran Diana, kısa saçlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ölümünün üzerinden yıllar geçmesine rağmen gündemden düşmeyen Diana'nın kısa saçlarının sırrı ise ortaya çıktı.

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin en sevilen isimlerinden birisi olan Prenses Diana, herkesin kalbinde taht kurdu.

Yaptığı yardım çalışmaları, herkese karşı olan samimi tavırları, güzelliği ve aldatılmasıyla büründüğü masumiyeti sayesinde Diana, adını tarihi yazdırdı.

Paris'te geçirdiği bir trafik kazasında hayatını kaybeden ve tüm dünyayı yasa boğan Prenses, tam anlamıyla bir stil ikonuydu.

Kısa saçları, makyajı ve giydiği kıyafetleriyle yaşadığı döneme damga vuran Diana, günümüzde de takip edilen isimlerin başında geliyor.

Prens Charles'tan boşandıktan sonra özgür tavırları ile bazı kesimlerin tepkisini çeken Diana, stilini hiç bozmadı.

Her hareketiyle gündem olan Lady Diana'nın neden hep kısa saçlı olduğu ise yıllar sonra konuşulmaya başlandı.

DİANA'NIN KISA SAÇ HİKAYESİ

Prenses Diana hem hareketleriyle hem de kısacık kestirdiği saçlarıyla kraliyetin birçok kuralını yıktı.

Diana'nın kısa saçlarının sırrı, 1990 yılında gerçekleştirilen Vogue çekimlerine dayanıyor.

Diana'nın saç artisti Sam McKnight, yayınladığı Hair by Sam McKnight isimli kitabında detayları bir bir aktardı. Prenses'in neden kısa saç kullandığını anlatan Sam, herkesi bir hayli şaşırttı.

1990 yılındaki çekimde saçlarını arkadan toplayan Diana, Sam McKnight'a dönerek, "Eğer karar tamamen sana kalsaydı saçlarıma ne yapardın?" diye sordu. Bu soru üzerine Sam McKnigt, kısa bir kesim hayal ettiğini söylerken, Diana ise bunu kabul etti.

O gün saçlarını kısa kestiren Prenses Diana, adından yıllarca söz ettirecek bir stile imza attığını bilmiyordu. Ancak Diana'nın aldığı bu anlık karar, stilinin önemli bir parçası oldu.