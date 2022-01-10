Ne Hadise Ne Burcu! Sinan Akçıl'ın eski aşkını görmeye hazır olun...

Başarılı şarkıcı Sinan Akçıl, uzun bir süredir Burcu Kıratlı ile birlikte. Çiftin inişli-çıkışlı devam eden ilişkilerinde yeniden sorun olduğu iddia edilirken, Akçıl'ın eski aşkı gündeme geldi.

Pop müziğin önemli isimlerinden olan ve hit şarkıları ile birçok kesim tarafından sevilen Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı ile evli.

Akçıl uzun süredir Kıratlı ile beraber ancak çiftin inişli-çıkışlı devam eden bir ilişkileri var. Şarkıcı bu aşktan önce Hadise ile bir birliktelik yaşamış ve olaylı bir şekilde ayrılmıştı.

Boşanan sonra yeniden evlenen Kıratlı- Akçıl aşkında yeniden bir sorun çıktığı ve bu sorunun bebek konusunda yaşanan anlaşmazlıktan kaynaklandığı öğrenildi.

İkilinin cephesinden net bir açıklama gelmezken, Sinan Akçıl'ın bir dönem aşk yaşadığı şarkıcı gündeme getirildi.

İzel ile Sinan Akçıl 2004 yılında başlarken, İze bu aşkın asla bitmeyeceğine ve ayrılmayacaklarına dair söylemlerde bulunuyor.

İZEL- SİNAN AKÇIL AŞKI

İzel o dönem yaptığı açıklamada, "Aşk çok güzel bir şey. Şu an 37 yaşındayım ve 17 yaşındaymışım gibi bir aşk yaşıyorum. Ben de arkadaşlarım gibi evlenip, çoluk çocuğa karışabilirdim.

İyi ki olmamış. O zaman şimdiki ilişkimi yaşayamayacaktım. Bu ilişkimde de zorluklar yaşadım ama iyi ki Sinan benim hayatıma girmiş. Bu rüyanın bitmesini hiç istemiyorum" sözleriyle aşkını tanımlamıştı.

SÖZLERİNE ALDATMAYI EKLEDİ

İzel bu güzel sözlere, "Beraberliğimizin ilk yılı zor geçti. Bir aldatma olayı yaşadık ve bir ay hiç konuşmadık. Bu anlamda zorluklarımız oldu." diyerek ufak bir ekleme yaptı.