Ne Kaan Yıldırım ne Mehmet Dinçerler... Hadise'nin eski aşkı dumur etti...

Ne Kaan Yıldırım ne Mehmet Dinçerler... Hadise'nin eski aşkı dumur etti...

Eşi Mehmet Dinçerler ile ayrılacağı söylenilen Hadise'nin eski aşkı gündem oldu. O isim yeniden gündeme gelince, aşk yaşadıklarını bilmeyenler şoke oldu.

Ünlü şarkıcı Hadise, son zamanlarda özel hayatındaki gelişmelerle magazin gündeminden düşmüyor.

Kaan Yıldırım ile evlenmesi beklenirken ani bir kararla ayrılan Hadise, ayrılığın hemen ardından gönlünü iş insanı Mehmet Dinçerler'e kaptırmıştı.

Hadise, yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı Mehmet Dinçerler ile 15 Mart'ta nişanlanmış ve geçtiğimiz ay sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu.

Başarılı isim, son olarak bir ayrılık iddiasıyla gündeme geldi.

Geçtiğimiz aylarda Mehmet Dinçerler ile evlenen Hadise'nin, son verdiği konserde "Küçük bir yol" şarkısında sahnede ağlaması "Evliliklerinde sorun mu var? sorusunu akıllara getirdi.

Mehmet Dinçerler'in doğun gününü çalışanlarıyla kutlaması ve alyansını takmaması bu iddiaları güçlendirdi.

Tüm bu yaşananların ardından Hadise'nin eski aşkları merak konusu oldu.

Şarkıcı Hadise ile 2009-2010 yılları arasında sevgili olan şarkıcı ve müzisyen Sinan Akçıl, Hadise'nin 2009 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsilen okuduğu ve 4.'lük derecesi aldığı Düm Tek Tek şarkısını yazıp bestelemişti.

2. Sayfa adlı magazin programına konuk olan Akçıl, burada Mehmet Dinçerler-Hadise ilişkisi hakkında yorumda bulunmuştu.

Akçıl, Dinçerler için "Çok düzgün bir çocuk" yorumunu yapmıştı.

Sinan Akçıl ve Hadise neden ayrılmıştı?

Bir dönem Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, Hadise'nin ayrılık nedeninin, Akçıl'ın cep telefonundan gizlice indirdiği 1.5 dakikalık video olduğu ortaya çıktı. Videoda Akçıl'ın, ünlü olmadığı öğrenilen eski sevgilisiyle öpüşüp sarılırken çekilen görüntülerinin yer aldığı belirtildi.

İşte, Hadise'nin eski aşkı Sinan Akçıl...