Ne kinler biriktirdi içinde derken Noyan boğazını kesti... Diriliş'in Gökçe'si yıllar içinde taş gibi oldu!

Ne kinler biriktirdi içinde derken Noyan boğazını kesti... Diriliş'in Gökçe'si yıllar içinde taş gibi oldu!

Diriliş Ertuğrul dizisinde Gökçe karakterine hayat veren Burcu Kıratlı, geçen zamanda bir hayli değişti. Hem zayıflayan hem de cesur kıyafetlerle tarzını konuşturan Kıratlı, adından söz ettiriyor.

10 Aralık 2014 tarihinde TRT 1'de yayın hayatına başlayan Diriliş Ertuğrul dizisi, 5 sezon boyunca reyting rekorları kırdı.

Yapımcılığını Tekden Film'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın yazdığı, yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, başrollerini ise Engin Altan Düzyatan, Kaan Taşaner, Hülya Darcan, Serdar Gökhan, Didem Balçın ve Esra Bilgiç paylaştı.

Hem yurt içi hem de yurt dışında büyük beğeni toplayan dizide Burcu Kıratlı, Gökçe Hatun karakterine hayat verdi.

Gökçe Hatun karakteri ile ününe ün katan ve uzun zamandır ekranlarda yer almayan Kıratlı, Sina Akçıl'la evlendi.

Özel hayatı ile fazlasıyla gündemde olan Burcu Kıratlı, evlenip boşandığı Akçıl ile yeniden evlenmeye karar verdi.

İkili yeniden evlendi ancak bazı sorunlar baş göstermeye başlayınca, geçtiğimiz ay boşanacaklarını duyurdu.

Bu haberlerle sık sık gündeme gelen Burcu Kıratlı ile ilgili diğer bir şaşırtan detay ise diziden sonra yaşadığı değişim...

Genç ve yetenekli isim diziden sonra zayıfladı ve ufak tefek işlemlerle oldukça havalı ve güzel bir görünüme kavuştu.

BURCU KIRTALI'NIN SON HALİ

2018 yılında Amsterdam'da evlenen, dokuz ay evli kaldıktan sonra boşanan şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı, Şubat 2021’de ikinci kez nikah masasına oturmuştu.

Şimdilerde yeniden boşanacakları gündeme gelen ikiliden Burcu Kıratlı, yaşadığı değişimle olay oldu.

23 Temmuz 1989 yılında dünyaya gelen Kıratlı; ilkokul öğrenimini Ata Koleji'nde, ortaokul öğrenimini BJK Koleji'nde, lise öğrenimini ise Bebek Yeni Yıldız Koleji'nde tamamlayarak, Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü'nden mezun oldu.

Oyunculuğu ve güzelliği ile göz dolduran Kıratlı, Diriliş Ertuğrul dizisindeki Gökçe karakteri ile akıllarda yer edindi.

Diriliş'in özellikle ikinci sezonunda tepki çeken Gökçe Hatun'u başarıyla canlandıran genç yetenek, geçen zamanda ise güzelliğine güzellik kattı.

Havasını, tarzını değiştiren ve daha iddialı bir görünüme kavuşan Kıratlı'yı gören dizinin hayranları şaşkınlıklarını dile getirdi.