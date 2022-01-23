Ne Oğulcan ne Kaan! Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu'nun eski aşkı Maske Kimsin Sen'den çıktı

Ne Oğulcan ne Kaan! Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu'nun eski aşkı Maske Kimsin Sen'den çıktı

Teşkilat dizisinde rol alan Ezgi Eyüboğlu'nun özel hayatı mercek altına alındı. Hakkında araştırma yapanlar, Eyüboğlu'nun bir dönem Maske Kimsin Sen'in yıldızıyla aşk yaşadığını duyunca şaştı kaldı.

Ezgi Eyüboğlu, şimdilerde başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal, Mesut Akusta, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav'ın yer aldığı TRT 1'in reyting rekortmeni Teşkilat dizisi ile izleyici karşısına çıkıyor.

Dizide ajan Ceren karakterine hayat veren Ezgi Eyüboğlu, oyunculuk performansının yanı sıra güzelliği ve Influencer çatlatan tarzıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Yaşadığı aşklar ile sık sık magazin gündeminde kendine yer bulan Ezgi Eyüboğlu, geçtiğimiz aylarda Seda Sayan ve Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin ile evlenmesi beklenirken sürpriz bir şekilde ayrılmıştı.

Şimdilerde Candan-İsmail Çarmıklı çiftinin oğulları iç mimar Kerim Çarmıklı ile aşk yaşayan Ezgi Eyüboğlu'nun özel hayatı mercek altına alındı.

Güzel oyuncunun eski sevgilisinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

ALİCAN YÜCESOY İLE AŞK YAŞAMIŞ

Ezgi Eyüboğlu'nun bir dönem, şimdilerde ''Maske Kimsin Sen'' adlı yarışma programının jüri koltuğunda oturan isimle aşk yaşadığını ilk kez duyanlar, şaştı kaldı.

33 yaşındaki güzel oyuncu, 2014 yılında, İntikam setinde tanıştığı Alican Yücesoy ile aşk yaşamaya başlamıştı. Çift ilişkilerini 5 ay sonra sonlandırmıştı.

Eyüboğlu, Alican Yücesoy'un ardından Kaan Yıldırım'la görüntülenmişti ve bir süre sonra da ikili evlenmişti.